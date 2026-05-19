El Bournemouth de Iraola 'echa' al City de la carrera por la Premier

El Manchester City perdió el último 'matchball' que tenía por el título liguero. Todo lo que no fueran tres puntos en su visita al potente Bournemouth de Andoni Iraola significaba despedirse de la carrera por el trofeo. Así fue, gracias al golazo de Eli Junior Kroupi, que hizo insuficiente el 1-1 de Erling Haaland y acaba con el reinado celeste de cuatro Premier seguidas, entregándosela al Arsenal de Mikel Arteta que, 22 años después, por fin grita 'campeón'.

El cisma generado en la previa del partido resultó ser una losa muy pesada para el equipo mancuniano. Apenas 24 horas antes del partido se popularizó por toda Inglaterra que estos dos partidos serían los últimos de Pep dirigiendo al conjunto inglés, lo que enrareció bastante el clima de un choque que era vida o muerte para ellos: si no ganaban en esta penúltima jornada, el Arsenal se alzaba con el título.

Efectivamente, influyó. O eso dio la impresión. El equipo visitante saltó al Vitality Stadium sin esa voracidad conocida de antaño, y el Bournemouth de Iraola comenzó poco a poco a tomar confianza. No en vano buscaban alargar, ante los segundos de la Premier, su racha de 16 partidos sin perder.

Eso sí, dio el primer susto el equipo de Pep, que a los 12' cantaba el primer gol del partido. Pero el colegiado anuló la diana de Semenyo por fuera de juego y, a partir de ahí, el trámite fue rojinegro. Los 'cherries', incluso, tuvieron una opción bajo palos que Evanilson, inexplicablemente, envió por encima de la portería de Donnarumma.

Aunque el premio acabó llegando antes de marcharse a vestuarios. Fue obra de Eli Junior Kroupi, que buscó el mejor perfil con su derecha para acomodarse y poner la pelota en la esquina de la portería de Donnarumma. El italiano se limitó a ser testigo del 1-0 que se celebró tanto en Dorset como en Londres. Unos porque siguen acechando entrar a la Champions, y otros porque valía el tropiezo 'citizen' para alzarse con la Premier League.

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Eso sí, es siempre mucho City el City, y en la segunda parte Guardiola agitó la pizarra para intentar buscar respuestas. Así entraron Cherki y Savinho, buscando un poco más de daño en la portería de Petrovic. Solo lo consiguió Erling Haaland, aunque ya en las postrimerías del partido. Insuficiente su diana, como los 78 puntos, para alcanzar a los 82 del Arsenal.