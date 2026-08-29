FÚTBOL INTERNACIONAL
El Bournemouth echa de menos a Iraola
El equipo inglés dejó escapar la victoria en el tiempo añadido contra el Everton, sumando así su segundo partido consecutivo sin conocer el triunfo en la liga.
EFE
El Bournemouth no levanta cabeza desde la marcha del entrenador español Andoni Iraola y suma dos partidos seguidos sin ganar en el inicio de esta Premier League tras dejarse dos puntos en el tiempo añadido contra el Everton (1-1).
Los 'Cherries' perdieron en la primera jornada contra el Manchester City, pese a llegar a los últimos minutos con ventaja de 0-1, y fueron ganando al Everton hasta el empate de James Tarkowski en el 91.
El Bournemouth saboreó el triunfo gracias a un disparo de Alex Scott desde fuera del área. Sin embargo, un remate a la media vuelta de Tarkowski en el tiempo añadido empató la contienda y provoca que el Bournemouth, que llegó a estar 18 partidos sin perder hasta la derrota contra el City, aún no sepa lo que es ganar en este inicio de temporada.
Un punto suman los 'Cherries' tras las dos primeras jornadas, mientras que el Everton es tercero con cuatro unidades y está en posiciones de Champions League.
- El vestuario del Athletic se planta en Barcelona
- El Barça lo tiene claro con Hamza Abdelkarim: ficha de filial y mejora salarial
- Lamine Yamal (19 años): 'Mi barrio, Rocafonda, es todo porque lo tengo todo ahí. Mi padre, mi abuela, mis amigos... De allí han sido mis valores y mi educación
- El motivo extradeportivo por el que Julián no acepta la oferta del Arsenal
- Sheila, madre de Lamine Yamal, zanja el debate sobre sus orígenes: 'Mi hijo es ecuatoguineano y me duele que la gente diga que no lo es
- ¿Está Florentino Pérez detrás de la negativa del Atlético de vender a Julián Álvarez al Barça?
- El 'Baby Barça' de Flick sigue haciendo historia: el once más joven en el Camp Nou
- Las dos opciones para Julián Álvarez tras el último 'no' del Atlético de Madrid al Barça