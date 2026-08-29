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FÚTBOL INTERNACIONAL

El Bournemouth echa de menos a Iraola

El equipo inglés dejó escapar la victoria en el tiempo añadido contra el Everton, sumando así su segundo partido consecutivo sin conocer el triunfo en la liga.

29 August 2026, United Kingdom, Bournemouth: Everton's James Tarkowski (2nd L) celebrates scoring his side's first goal with teammates during the English Premier League soccer match between Bournemouth and Everton at the Vitality Stadium. Photo: Peter Tarry/PA Wire/dpa 29/08/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

29 August 2026, United Kingdom, Bournemouth: Everton's James Tarkowski (2nd L) celebrates scoring his side's first goal with teammates during the English Premier League soccer match between Bournemouth and Everton at the Vitality Stadium. Photo: Peter Tarry/PA Wire/dpa 29/08/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

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EFE

El Bournemouth no levanta cabeza desde la marcha del entrenador español Andoni Iraola y suma dos partidos seguidos sin ganar en el inicio de esta Premier League tras dejarse dos puntos en el tiempo añadido contra el Everton (1-1).

Los 'Cherries' perdieron en la primera jornada contra el Manchester City, pese a llegar a los últimos minutos con ventaja de 0-1, y fueron ganando al Everton hasta el empate de James Tarkowski en el 91.

El Bournemouth saboreó el triunfo gracias a un disparo de Alex Scott desde fuera del área. Sin embargo, un remate a la media vuelta de Tarkowski en el tiempo añadido empató la contienda y provoca que el Bournemouth, que llegó a estar 18 partidos sin perder hasta la derrota contra el City, aún no sepa lo que es ganar en este inicio de temporada.

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Un punto suman los 'Cherries' tras las dos primeras jornadas, mientras que el Everton es tercero con cuatro unidades y está en posiciones de Champions League.

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