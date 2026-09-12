Bouaddi responde a Haaland: "Es algo que debo mejorar en mi juego"

Ayyoub Bouaddi ha caído de pie en Mánchester. El mediocentro marroquí es probablemente una de las grandes apuestas de futuro del Manchester City, que ha arrancado la etapa post-Guardiola con pleno de victorias en la Premier y que se enfrenta este domingo al United en el derbi de la ciudad (17:30 horas).

Es precisamente el buen momento que atraviesan los 'cityzens' lo que está permitiendo a Enzo Maresca darle minutos a Bouaddi y al resto de la plantilla para mantenerlos a todos enchufados. El ex del Lille fue precisamente titular el martes en Champions ante el Oporto, cuajando un partidazo que le valió los elogios de su entrenador e incluso de Erling Haaland.

Eso sí, su compañero avisó de que hablaría con él por no pasarle un balón claro en una jugada de ataque. Dicho y hecho. Fue el propio Bouaddi quien confirmó este sábado en una entrevista con 'Sky Sports' que el crack noruego ya había tenido una conversación con él.

Bouaddi, con la camiseta del City / EFE

"Es algo que debo mejorar"

"Estaba solo, así que me frustré un poco. Hablaré con él enseguida, pero hizo un buen partido, salvo por ese pase", espetó Haaland en 'Amazon Prime TV' tras la victoria en la Liga de Campeones, después de haber elogiado al marroquí por su partidazo en su debut en Europa con el City.

Lejos de tomárselo mal, Bouaddi le dio la razón a Haaland e hizo autocrítica: "Sí, por supuesto que habló conmigo y me lo mencionó, y estoy totalmente de acuerdo con él. Al 100%. Es algo que debo mejorar en mi juego".

Bouaddi brilló en su primera titularidad con el City / EFE

Pese a su juventud -tiene tan solo 18 años-, Bouaddi afirmó en 'Sky Sports' que debe "ser más vertical y tratar de encontrar ese tipo de espacios". "Pero forma parte del aprendizaje", apuntó, dando muestra de su madurez. Y aunque no sea su tarea, el internacional con Marruecos debe asomarse más a la portería contraria, puesto que no lleva ningún gol en su carrera en 107 partidos en la élite (anotó uno con Francia Sub-21).

"Se convertirá en uno de los mejores del club"

También el mencionado medio inglés publicó este fin de semana una entrevista con Enzo Maresca en la que el técnico del Manchester City volvió a rendirse a su futura estrella en la sala de máquinas, llamado a llenar -junto a Enzo y Elliot- el hueco que dejó Rodri: "Ofrecerá un gran rendimiento y se convertirá en uno de los mejores jugadores de este club".

Noticias relacionadas

E insistió el sucesor de Guardiola en no meterle demasiada presión al mediocentro y dejarle crecer: "Es muy inteligente maduro, solo tiene 18 años pero cuando hablas con él, ves que no parece de 18, más bien de 25 o 26 años. Es muy importante que no le pongamos demasiada presión por ahora en términos de importancia en el equipo, partidos o minutos de juego".