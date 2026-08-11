Bouaddi da el ‘sí, quiero’ al Manchester City: ¿Empieza el plan sin Rodri?

Esta temporada 2026-27 no es una campaña cualquiera para el Manchester City y su entrenador, Enzo Maresca. Es el primer curso sin Pep Guardiola, el técnico más exitoso de la historia del club inglés, tras una década en el Etihad. Y a ello hay que sumar bajas sensibles como la de Bernardo Silva... y la de Rodri Hernández.

El centrocampista español está cerca de poner rumbo al Barça después de protagonizar un verano más que movido. Tras rechazar al Real Madrid, el club azulgrana trabaja intensamente para cerrar su llegada. En estos momentos, el club catalán estaría estudiando abonar una cantidad de 65 millones de euros fijos y 5 más en variables para cerrar la operación cuanto antes. Y eso se traduce en un problema para el técnico italiano.

Rodri, cada vez más cerca del Barça / ADAM VAUGHAN / EFE

Maresca ya no solo tendrá que convivir con la presión y las inevitables comparaciones con Guardiola; deberá hacerlo sin Rodri, la piedra angular del Manchester City durante los últimos años. No obstante, aunque tiene soluciones en casa para suplirlo, en el Etihad han salido al mercado para cubrir la que será una baja muy sensible.

Nico González puede jugar como pivote, aunque no es un '5' al uso, por lo que Maresca no ve del todo claro cederle toda la responsabilidad de Rodri. Tijjani Reijnders, el flamante fichaje, Elliot Anderson y Mateo Kovacic son grandísimos centrocampistas, pero necesitan un Rodri al lado para maximizar su rendimiento.

Nico González, jugador del Manchester City / ASH ALLEN

Nico O'Reilly, de 1,93 metros de altura y con unas condiciones sensacionales, parece más una apuesta que una realidad para asumir tanta responsabilidad en la medular, mientras que Matheus Nunes o Rico Lewis son más un recurso que centrocampistas habituales.

Acuerdo y 100 millones sobre la mesa

Ante esta tesitura aparece la opción de Ayyoub Bouaddi, centrocampista del Lille y sensación del Mundial con Marruecos. 18 años, una madurez impropia de su edad y una capacidad para marcar el ritmo del juego y equilibrar a su equipo que asusta. En el Etihad tienen claro que él debe ser quien asuma el reto de relevar a Rodri y, según asegura Sky Sports, ya han llegado a un acuerdo con el jugador.

Todo indica que la operación se cerrará por unos 100 millones de euros, un traspaso elevado por un jugador que ha demostrado que la presión no le afecta. No obstante, lo más probable es que tenga que hacer olvidar a Rodri, Balón de Oro en 2024, con tan solo 18 años. No es un reto fácil.