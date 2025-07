Borrón y cuenta nueva para Guardiola

Ni la eliminación en el Mundial de Clubes a manos del Al Hilal aplaca a Pep Guardiola. El catalán está convencido de que el Manchester City volverá por sus fueros. El club está poniendo a su disposición un plantel de futbolistas que, tarde o temprano, acabarán conjuntándose y formando el equipo que imagina el de Santpedor.

Necesita tiempo

Todo tiene su proceso y Guardiola prefiere ver el vaso lleno. Por eso se marcha de Estados Unidos con la sensación de que lo mejor está por venir. "Ví cosas que no había visto antes, sobre todo viniendo de donde veníamos: la relación entre los jugadores y el cuerpo técnico. Estábamos contentos y las sesiones de entrenamiento fueron muy buenas", reconocía el de Santpedor tras quedarse fuera de la cita mundialista.

Pep Guardiola, durante el partido ante la Juventus / AP

El año en Manchester no ha sido bueno. El equipo no ha rendido al nivel esperado y en el City están en una época de catarsis, un reinventarse para recuperar el tiempo perdido esta temporada. De hecho, este 2025 será el primero en nueve años en el que Pep Guardiola no levantará un trofeo: no jugará la Community Shield al no haber levantado ni Premier ni FA Cup.

El entrenador está acostumbrado a ganar y no se encontraba en una situación similar desde su llegada a la Premier League. En aquel lejano curso 2016-2017, el técnico firmó su primer año en blanco de su carrera en los banquillos, curiosamente su primero en el Manchester City.

Inversión millonaria

A Guardiola le costó una temporada armar el equipo temible que todos recordamos, una tesitura que se puede extrapolar a la que se está cociendo en estos momentos en el Etihad Stadium. La inversión en fichajes ya fue muy fuerte en invierno con la llegada de Omar Marmoush del Eintracht de Frankfurt (75 M) Nico González procedente del Porto (60 M) Abdukodir Khusanov del Lens (40 M) Vitor Reis del Palmeiras (39 M) y Juma Bah desde el Valladolid (6 millones de euros).

Más de lo mismo este verano. El City ya ha aproximadamente 125 millones de euros en las incorporaciones de Reijnders, Cherki y Aït-Nouri, y no parece que se vaya a detener aquí. Hasta el momento, más de 300 'kilos' gastados para construir un equipo de primer nivel.

Confianza total

No será un año de transición. En el Manchester City no se podrían permitir otra campaña en blanco o de "aprendizaje", como calificó el propio Guardiola. El catalán necesitará un poco más de tiempo para formar su equipo. Todavía queda mucho verano y el capítulo de incorporaciones no está cerrado. "Seremos un verdadero equipo. Conozco a los jugadores, conozco al club. Tenemos que recuperar esa ilusión por competir. Volveremos, de esos estoy seguro", advirtió en abril el de Santpedor. En eso anda pese al batacazo del Mundial.