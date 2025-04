¡Bombazo: Vardy se marcha del Leicester!

Jamie Vardy ha puesto fin este jueves a su cuento de hadas con el Leicester City. El mejor jugador de la historia de los foxes dejará el club después de 13 temporadas donde ha inmortalizado su nombre en el King Power Stadium para la eternidad. Su legado será recordado para siempre.

La noticia ha sido comunicada por el Leicester en un sentido comunicado donde ha recordado los éxitos del delantero inglés durante su legendaria etapa en el club. "No hay otro jugador que represente más los increíbles éxitos logrados en ese período con casi 500 apariciones y 200 goles a su nombre. Los logros de Vardy en Filbert Way no tienen rival a lo largo de nuestros 141 años de historia", explican los foxes.

Una historia irrepetible en el fútbol

Jamie Vardy llegó al Leicester City en un lejano 2012 procedente del Fleetwood Town. El equipo militaba entonces en la Champions, aunque con la llegada del ariete empezaron a ser un equipo más sólido hasta conseguir el ascenso a la Premier League la temporada 2013-14. Nadie, absolutamente nadie, se iba a pensar que ese equipo modesto que llegaba a la liga más exigente del mundo iba a terminar campeón dos años de Inglaterra después en una de las gestas más grandes de la historia del deporte.

Jamie Vardy, leyenda de los ‘Foxes’, se erigió como héroe del ascenso a la Premier League / AGENCIAS

El delantero inglés ha estado presente en todos y cada uno de los logros recientes de la época más dorada de la historia del Leicester. Campeón de la Premier League 2015-16, Jamie Vardy también fue clave en las conquistas de la FA Cup, la Community Shield y dos veces la Championship. Vardy se marchará a final de temporada tras el descenso de categoría del Leicester, poniendo fin a la época más brillante del club con la necesidad de reformarse para volver al lugar que una vez ocupó.

Vardy se marcha como el jugador con más partidos disputados de la historia del Leicester, siendo su tercer máximo goleador y dejando récords para la historia como las once jornadas consecutivas anotando en Premier League que a día de hoy se mantiene. La carrera de Jamie Vardy se celebrará en la preparación del último partido en casa de la temporada del Leicester el próximo 18 de mayo contra el Ipswich Towm un encuentro donde se despedirá de los aficionados con los que ha vivido "su ascenso desde una esperanza en una liga no profesional a uno de los mejores goleadores que la Premier League haya visto jamás".

Vardy se despide

"He estado aquí tanto tiempo que pensaba que esto nunca iba a terminar. Es una decisión muy difícil de tomar. El Leicester ha sido mi segunda casa durante 13 temporadas. Sabía que este momento iba a llegar, después de tanto tiempo de éxitos, algunos momentos malos pero sobretodo buenos. Es hora de dejarlo, es el momento adecuado. Quiero daros las gracias por llevarme como uno de vosotros, el Leicester siempre tendrá un lugar en mi corazón. Pero por ahora es mi despedida, nos veremos pronto", ha confesado el delantero.

Jamie Vardy anuncia que se marcha del Leicester, aunque el delantero inglés de 38 años todavía parece tener cuerda para rato. Dejará el Leicester, pero no el fútbol y espera poder seguir marcando goles allá donde vaya. Como siempre ha hecho.