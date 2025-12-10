Bombazo: el Manchester United se lanza a por Sergio Ramos

Sergio Ramos, leyenda del Real Madrid, decidió poner punto final a su etapa en Monterrey para intentar llegar al Mundial 2026 y estar más cerca de casa. El central de Camas no contempla la opción de retirarse, y quiere volver a una gran liga europea. Lejos de faltarle ofertas, el zaguero de 39 años, que contará con la carta de libertar, tiene propuestas tan llamativas como el Manchester United, que intenta cerrar su fichaje de cara al mes de enero de 2026, según reveló Cadena SER.

El interés de los 'red devils' encaja con su búsqueda de un referente para el centro de la defensa: tienen jóvenes con proyección, pero carecen de una voz fuerte que ordene, lidere y marque el camino en los momentos calientes. Es decir, que Amorim no está del todo contento con su abanico de defensas.

Sergio Ramos celebra con Rayados / @sergioramos

Además, el United no sería el único grande europeo que lo sigue de cerca. En Italia surgieron versiones que lo acercan al Milan, un destino que el propio Ramos vería con buenos ojos para volver al ritmo competitivo del fútbol continental y porque allí podría reencontrarse con su excompaéro y amigo Luka Modric, con quien compartió cuatro Champions en el Real Madrid.

Más allá de los rumores, lo único seguro es que Ramos no piensa en retirarse. Y motivos no le faltan: viene de firmar un sólido Mundial de Clubes, donde se midió con equipos de primer nivel en la fase de grupos, y fue capaz de llevar a Rayados hasta octavos, donde cayeron ante el Borussia Dortmund. ¿Probará suerte en la Premier League con casi 40 años?