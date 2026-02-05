De Boleyn Ground a la inmortalidad: El viaje infinito de James Milner

En 2002, nada hacía presagiar que James Milner acabaría inscribiendo su nombre en los libros de historia del fútbol inglés. Al menos no era lo que pensaban quienes estaban en el Boleyn Ground aquel 10 de noviembre, cuando presenciaron un vibrante West Ham-Leeds United que se resolvió con un 3-4 favorable a los visitantes. Aquel día, con el 38 a la espalda, comenzó el viaje de un adolescente que irrumpió sin pedir permiso y que, desde el primer instante, dejó una huella imborrable. Con 16 años y 356 días, Milner se convirtió en el segundo futbolista más joven en debutar en la élite inglesa.

Casi 24 años después, aquella escena adquiere una dimensión completamente distinta. Milner sigue en pie, convertido en una de las figuras más resistentes y longevas de la era Premier League, y se encuentra a un solo partido de igualar a Gareth Barry, el jugador con más apariciones en la historia de la competición.

El récord, un asunto de estado

El pasado sábado, Fabian Hürzeler, entrenador del Brighton, tomó una decisión cargada de simbolismo al dar entrada a Milner en el minuto 96 del encuentro ante el Everton, que parecía sentenciado con el 1-0 a favor de las 'gaviotas'. El técnico alemán lanzó así un mensaje inequívoco: el récord de Milner había dejado de ser un logro individual para convertirse en una cuestión casi institucional. Hürzeler concedió al veterano centrocampista apenas 120 segundos, los suficientes para que alcanzara su partido número 652 en la Premier League.

La apuesta, sin embargo, tuvo un precio inmediato. En el minuto 97, Beto firmó el 1-1 y privó al conjunto del sur de Inglaterra de una victoria que parecía asegurada.

Pese al empate, el resultado quedó en un segundo plano. Con ese encuentro, Milner se situó a solo uno de Gareth Barry, excentrocampista inglés que lidera el ranking histórico de apariciones desde su retirada en agosto de 2020, con 653 partidos.

Los orígenes en Leeds y un debut precoz

James Milner desarrolló toda su etapa formativa en la academia del Leeds United, club al que llegó con apenas 10 años. Su debut en el primer equipo se produjo precisamente en aquel partido ante el West Ham, cuando ingresó en el terreno de juego a seis minutos del final en sustitución de Jason Wilcox. Aquella aparición lo convirtió en uno de los grandes focos del fútbol británico.

Pocos días después, Milner volvió a hacer historia al convertirse en el jugador más joven en marcar en la Premier League, al anotar en la victoria por 2-1 ante el Sunderland. Un récord que mantuvo hasta abril de 2005, cuando fue superado por James Vaughan, futbolista del Everton.

Con "The Whites", Milner disputó 54 partidos oficiales, en los que anotó cinco goles y repartió dos asistencias, antes de que el club, asfixiado por una grave crisis financiera, se viera obligado a vender a su joven promesa en el verano de 2004. El Newcastle United pagó 7,4 millones de euros por su traspaso.

Newcastle, Europa y una cesión decisiva

Su llegada a St James' Park supuso también su debut en competición europea, ya que las 'urracas' se habían clasificado para la Copa de la UEFA. En su primera temporada disputó 41 partidos, aunque no logró consolidarse como titular indiscutible ni con Bobby Robson ni posteriormente con Graeme Souness.

Al inicio de la temporada 2005/06, Milner se marchó cedido al Aston Villa como parte de la operación que llevó a Nolberto Solano al Newcastle. En Villa Park, el centrocampista encajó de inmediato. Solo necesitó dos partidos para estrenarse como goleador y, durante su cesión, disputó 33 encuentros, con tres goles y una asistencia.

Milner y Barry en el Aston Villa / AGENCIAS

Su rendimiento convenció al club de Birmingham, que trató de cerrar su fichaje definitivo. Las tres partes alcanzaron un acuerdo en el último día de mercado, pero a última hora el Newcastle se echó atrás y bloqueó la operación.

Regreso a Newcastle y vuelta definitiva a Birmingham

De vuelta a St James' Park, Milner sí encontró continuidad bajo las órdenes de Glenn Roeder y logró su primer título colectivo, al proclamarse campeón de la Copa Intertoto de la UEFA. En total, disputó 136 partidos con la camiseta del Newcastle.

En el verano de 2008, tras solicitar formalmente el traspaso, Milner emprendió el camino de regreso a Birmingham. El Aston Villa pagó alrededor de 14 millones de euros para hacerse con sus servicios.

En su segunda etapa en Villa Park vivió su período más estable. Fue titular indiscutible, líder de vestuario y llegó a portar el brazalete de capitán. Disputó 94 partidos y firmó 19 goles, consolidándose como uno de los centrocampistas más completos de la Premier League.

El salto al Manchester City

En agosto de 2010, el Manchester City desembolsó 22 millones de euros para incorporarlo a un proyecto en plena expansión. En el centro del campo se asentó junto al hombre al que ahora está a punto de igualar, Gareth Barry, con el que ya había coincido anteriormente en el Aston Villa. Ese salto cualitativo se tradujo en títulos. Con los Sky Blues, Milner conquistó dos Premier League (2011/12 y 2013/14), una FA Cup (2011), una Copa de la Liga (2014) y una Community Shield (2012).

Pese a los éxitos, una de las imágenes más recordadas de su etapa 'citizen' llegó en Europa. Fue el célebre caño de Leo Messi en el Camp Nou, en la vuelta de los octavos de final de la Champions League 2014/15, una acción que despertó la admiración de Pep Guardiola, presente aquel día en las gradas.

Liverpool, la consagración definitiva

Tras finalizar contrato con el City en el verano de 2015, Milner puso rumbo al Liverpool, entonces dirigido por Brendan Rodgers. Su impacto fue inmediato. Apenas unos meses después de su llegada fue nombrado segundo capitán.

En Anfield, Milner vivió el tramo más largo y exitoso de su carrera. Disputó 332 partidos, marcó 26 goles y repartió 46 asistencias. Con Jürgen Klopp en el banquillo alcanzó la cima al conquistar la Champions League 2018/19, el título más importante de su trayectoria. A ese trofeo se sumaron la Premier League en la 2019/20, la Supercopa de Europa también en la 2019/20, el Mundial de Clubes en 2020, la FA Cup en 2022, la Copa de la Liga también 2022 y una nueva Community Shield en 2023.

James Milner abandona el Liverpool y firma por el Brighton / PREMIER LEAGUE

Tras ocho temporadas, en el verano de 2023, se marchó como agente libre al Brighton, club con el que sigue ligado y con el que ya ha disputado 40 partidos oficiales. Si nada se tuerce, todo apunta a que el Falmer Stadium será el escenario de su despedida del fútbol profesional.

Un legado de "Hall of Fame"

Con la selección inglesa, la trayectoria de Milner también ha sido sólida. Debutó el 12 de agosto de 2009 frente a Países Bajos, con Fabio Capello como seleccionador. Con los "Three Lions" disputó 61 partidos y participó en los Mundiales de 2010 y 2014 y en las Eurocopas de 2012 y 2016.

La magnitud del récord que está a punto de alcanzar se entiende mejor al observar la lista que dejaría atrás. De sumar minutos el próximo domingo ante el Crystal Palace, Milner encabezaría el ranking histórico por delante de leyendas como Ryan Giggs (632), Frank Lampard (611), David James (572), Gary Speed (535), Emile Heskey (516), Mark Schwarzer (514), Jamie Carragher (508) o Rio Ferdinand (504).

Además, en la actualidad, solo Jordan Henderson (453 partidos), Kyle Walker (433), James Ward-Prowse (409), Danny Welbeck (367), Łukasz Fabiański (376), Seamus Coleman (372) y Jordan Pickford (348) figuran como jugadores en activo dentro del top 100 de apariciones en la Premier League. Un dato que multiplica el valor histórico de lo que Milner está a punto de lograr.