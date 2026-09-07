¿Boicot a Arbeloa? Tres jugadores del Fulham borran sus fotos con el club

El nuevo Fulham de Álvaro Arbeloa atraviesa un momento de máxima tensión después de encadenar tres derrotas en sus tres primeros partidos de la Premier League. El conjunto londinense cayó ante el Crystal Palace por 2-3 en Craven Cottage y sigue sin sumar un solo punto.

A la crisis deportiva se le suma ahora una posible fractura dentro del vestuario que ha disparado los rumores sobre un supuesto boicot a su entrenador.

Las 'antiguas vacas sagradas' se plantan

Las señales llegan, principalmente, desde las redes sociales. Emile Smith Rowe y Alex Iwobi han eliminado de sus cuentas de Instagram fotografías relacionadas con el Fulham. El movimiento ha llamado especialmente la atención por producirse en plena crisis de resultados y ha provocado que algunos aficionados interpreten estos gestos como una muestra de descontento con la situación que atraviesa el equipo.

Iwobi ha sido muchísimo más importante para Fulham de inicio esta temporada: ha sido titular en los 3 partidos y prácticamente mantiene el papel de pieza fija. Smith Rowe, en cambio, ha perdido mucho protagonismo. El año pasado disputó 37 partidos de Premier, pero esta temporada apenas suma 26 minutos entrando desde el banquillo. Ambos jugadores tuvieron un gran peso la temporada pasada en el vestuario, pero se encuentran indignados con la situación.

A ellos se suma Kevin Santos, que publicó un mensaje críptico en sus redes sociales con las palabras “No speak, no hear, no see”. El futbolista brasileño ha comenzado los tres encuentros de la Premier League en el banquillo y ni siquiera llegó a participar en la derrota frente al Crystal Palace.

Las publicaciones de Iwobi, Kevin y Smith Rowe, jugadores del Fulham. / Sport.es

Kenny Tete también ha quedado señalado en medio de la polémica después de que circulara en redes una supuesta declaración del defensa a un aficionado tras el partido contra el Palace

Arbeloa pide calma

La situación deportiva, eso sí, explica que cualquier gesto sea observado con lupa. El Fulham ha perdido sus tres primeros partidos y ha encajado siete goles, dejando una preocupante imagen defensiva. Sin embargo, el propio entrenador trató de rebajar la tensión después del encuentro y defendió el compromiso de sus futbolistas.

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Arbeloa aseguró que sus jugadores lo habían dado todo y que habían generado suficientes ocasiones para ganar el partido. También insistió en que confía en sus ideas y en que, manteniendo esa actitud, las victorias terminarán llegando. Sin embargo, los primeros síntomas de malestar en torno al equipo añaden un nuevo foco de preocupación.