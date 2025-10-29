Otra bofetada al Liverpool: la situación empieza a ser insostenible

Si el fútbol fuera gastar dinero, se llamaría Monopoly. Por ello, el Liverpool de Arne Slot se está dando de narices con la realidad. Y los golpes, que son múltiples en Anfield, empiezan a doler demasiado. Tanto que el técnico neerlandés, héroe la temporada pasada, está terriblemente cuestionado ahora, después de gastar 482 millones de euros en un verano que debía inclinar el camino de la liga hacia territorio 'red'.

Wirtz, Isak, Ekitiké, Firmpong, Kerkez... La nómina de jugadores que llegaron al Liverpool en verano era ilusionante. Pero los fichajes galácticos no ganan campeonatos por sí solos. Es importante tener piezas de primer nivel para competir, claro está, pero lo es más saber usarlas. Ya lo suelen decir: no es el arma, es quien la usa. Y Slot está fallando. La enésima prueba de ello fue la reciente eliminación ante el Crystal Palace en octavos de final de la Carabao Cup.

Los jugadores del Liverpool se lamentan tras caer eliminados ante el Crystal Palace / Jon Super / AP

Séptimo en la Premier League y a siete puntos del Arsenal, al Liverpool se le están atragantando los torneos nacionales. El 1-5 al Eintracht Frankfurt en la Champions League le permitió respirar aliviado en Europa después de caer ante el Galatasaray en casa, pero después de ese estimulante triunfo han venido dos jarros de agua fría: contra el Brentford en liga (2-3) y otro más helado, el mencionado en el torneo copero.

Slot, cuestionado

Slot sacó un once curioso, dando oportunidades a futbolistas jóvenes y con poca experiencia en la élite. O lo que es lo mismo, demostrando que la Carabao Cup no le interesa mucho al Liverpool. Y, tal como está la situación, lanzar por la borda opciones a títulos puede ser imprudente.

El Crystal Palace salió con todo y los atropelló en el primer tiempo con dos goles de Sarr. En la segunda parte, Pino cerró el cómodo triunfo. Otra derrota difícil de digerir para el cuadro 'red', que no da con la tecla para que sus nuevas estrellas funcionen. La dinámica es totalmente distinta a la de la campaña anterior y muchos empiezan a mirar al banquillo en busca de culpables.

Un bajón inesperado

Hace unos meses, el Liverpool se paseaba por la Premier League sin alicientes. El primer año de Arne Slot en Anfield culminó con una liga ganada de manera aplastante, una sorpresiva eliminación en FA Cup ante el Plymouth Argyle, un golpe poco merecido en Champions League ante el PSG en octavos y una dolorosa final de Carabao Cup ante el Newcastle. Un balance bastante positivo para ser el primer curso sin una leyenda como Jürgen Klopp.

Sarr celebra uno de sus goles ante el Liverpool / Crystal Palace

Slot consiguió dar continuidad a la idea de Klopp; incluso mejoró a hombres que con el alemán no alcanzaron su mejor rendimiento, como Gravenberch o Szoboszlai, por citar a algunos. Y este verano, el Liverpool podía tirar la casa por la ventana para dar un paso adelante en Europa. Viendo los fichajes, eran candidatos a todo. Pero, como el fútbol no trata exclusivamente de gastar dinero, el Liverpool de esta temporada se arrastra por Inglaterra con cara de miedo.