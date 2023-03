El gesto del 'Bobo' Weghorst en Anfield que enfurece a los seguidores del United

El delantero holandés del United fue pillado mientras tocaba el cartel de 'This is Anfield' antes de saltar al campo El ritual es una tradición de los jugadores del Liverpool para atraer a la buena suerte antes de disputar los partidos en casa

Las reacciones tras la humillante derrota del Manchester United contra el Liverpool (7-0) no paran de sucederse. Si el otro día era Raphaël Varane quien fue captado mientras recriminaba a sus compañeros que fuesen a aplaudir a la afición tras la histórica derrota, hoy se han publicado unas imágenes del 'Bobo' Weghorst en Anfield que enfuerecen a los seguidores del United.

El Liverpool endosó este domingo una goleada para el recuerdo al Manchester United (7-0) en Anfield. La histórica derrota contra su eterno rival ha revuelto las aguas en el club 'red devil' que llegaba al encuentro en un enorme momento de forma tras conquistar la Carabao Cup y que, sin embargo, se llevó una de las mayores humillaciones de la historia de la entidad.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

Es por este motivo que todas las reacciones del partido están siendo analizando 'con lupa' por los seguidores del Manchester United para encontrar una explicación al 'batacazo' histórico de su equipo. En las últimas horas, el Liverpool ha publicado unas imágenes del programa 'Inside Anfield' en su canal de Youtube en el que se puede apreciar a Wout Weghorst, delantero del United, realizando un curioso gesto.

El ariete holandés fue cazado mientras tocaba el legendario cartel de 'This is Anfield' que se encuentra en los túneles de vestuario del estadio. Un gesto reservado a los jugadores del Liverpool, un ritual histórico para atraer a la buena suerte antes de disputar los partidos en casa. Es por este motivo que los aficionados del United han enfurecido con el delantero, quien llegó cedido del Burnley este mercado de invierno.

Why did Weghorst touch the sign, he forgot what team he’s playing for. 🤣🤣 pic.twitter.com/WNTOVp4vLo