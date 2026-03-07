Bernardo Silva, oportunidad de mercado

El futuro de Bernardo Silva en el Manchester City parece acercarse a su final. Según ha adelantado el periodista Matteo Moretto, el internacional portugués no tiene intención de renovar su contrato con el club inglés, que expira el próximo mes de junio.

La información apunta a que, a día de hoy, no existen negociaciones abiertas entre el entorno del jugador y la entidad dirigida por Pep Guardiola. De confirmarse, el centrocampista quedaría libre al término de la temporada, convirtiéndose en uno de los grandes nombres del próximo mercado estival y en una oportunidad de mercado realmente apetecible para la mayoría de los grandes de Europa.

Bernardo afronta su novena temporada en el City, donde se ha consolidado como uno de los futbolistas más versátiles y fiables del sistema de Guardiola. Desde su llegada procedente del AS Monaco en 2017, el portugués ha disputado 445 partidos oficiales con la camiseta ‘sky blue’, firmando 42 goles y 34 asistencias.

A sus 31 años sigue teniendo peso en el equipo. En la presente campaña acumula 2.782 minutos entre todas las competiciones, con dos goles y cinco asistencias, manteniéndose como un habitual en los onces del técnico catalán.

Pieza clave y oportunidad de mercado

Si finalmente confirma su salida, Bernardo Silva se convertirá en una de las grandes oportunidades del mercado de verano.

Desde que empezó el ruido por su situación, varios clubes han seguido de cerca su situación, y ha habido múltiples rumores relacionándole con diferentes equipos. Ente ellos, el Benfica, club en el que se formó, el FC Barcelona o varios equipos en Arabia Saudí, donde podría conseguir un gran contrato en los últimos años de su carrera.