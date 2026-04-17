Bernardo Silva, una oportunidad irrepetible: un todocampista "especial"

"Toda buena historia tiene un final", soltó Pepijn Lijnders, mano derecha de Pep Guardiola, tras el contundente triunfo del Manchester City sobre el Liverpool en los cuartos de final de la FA Cup. Así confirmaba el adiós de Bernardo Silva, que dejará Mánchester a final de temporada, una vez acabe su contrato. Días después del anuncio de su asistente, Pep, entre bromas, ni confirmó ni desmitintó su salida: "Estoy enfurruñado con él - aseguró entre risas -. Hace un mes dije que yo debía ser el primero al que se lo dijera, y aún no me ha dicho nada". El City, sin embargo, oficializó ayer jueves que "dejará el club este verano".

El luso se ganó a Guardiola cuando 'su' Mónaco dio la campanada y eliminó al Manchester City de la Champions League 2016/17. El club mancuniano desembolsó 50 millones por un futbolista que le acabaría saliendo muy muy barato. Y se convertiría en uno de los pilares del proyecto y pesos pesados del vestuario 'skyblue'.

En nueve años apenas se ha lesionado. Sólo se perdió nueve partidos debido a problemas físicos. Es de goma. Bajo las órdenes de Guardiola ha disputado nada menos que 451 partidos, anotado 76 goles y repartido 77 asistencias. Además de haber levantado 19 títulos.

Pep Guardiola con Bernardo Silva / AP Photo/Dave Thompson

Aún está a tiempo de añadir a su envidiable palmarés una tercera FA Cup (semifinales contra el Southampton) y una séptima Premier League. Si el City gana este domingo al Arsenal y suma los tres puntos en su partido aplazado ante el Crystal Palace, empatarán a puntos en lo más alto... sería el desenlace perfecto. Su último servicio en Mánchester.

¿Infravalorado?

31 años tiene Bernardo. El 10 agosto cumplirá 32. Y continúa siendo un futbolista muy infravalorado: juega de lo que su entrenador quiera y/o necesite. De pivote, de interior, de mediapunta, de extremo... e incluso de nueve. Es un todocampista, vaya.

Puede acercarse a Rodri para participar en la creación, filtrar balones a los delanteros o definir como si fuera un ‘9’ de toda la vida. Marca los tiempos y el ritmo del juego. Es un auténtico disfrute para la vista. Y ya, para rematar, no escatima en esfuerzos sin balón y trabaja en las labores defensivas como el que más.

Esto dijo Pep el otro día en rueda de prensa al ser preguntado si creía que el luso estaba infravalorado. Una reflexión imperdible: "No es el más alto, ni el que más músculos tiene, ni marca 50 goles o reparte 50 asistencias cada temporada. Ese es el tipo de jugador que recibe todos los titulares y del que habla la gente. Pero después de nueve años, lo conozco muy bien él sabe lo que necesita el entrenador. Todos los entrenadores lo aprecian mucho por lo increíblemente competitivo que es. Tiene ese fuego dentro. Siempre está en los momentos más duros y en los escenarios más grandes. Ha sido un fichaje increíble para nosotros, increíble. Me encantaría que se quedase y terminase su carrera aquí".

"Es uno de los mejores jugadores a los que he entrenado en mi vida"

"Es uno de los mejores jugadores a los que he entrenado en mi vida. Es especial", afirmó el preparador catalán en abril de 2023. Un tipo inteligente. Que lee el juego a las mil maravillas. Pasa, amaga, dribla, presiona, anticipa, roba, protege, asiste, marca... en definitiva, puede hacerlo todo.

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"Puede jugar en cualquier parte porque entiende el juego", reiteró Pep. Y ahora, con el horizonte del 30 de junio marcado como fecha en la que quedará libre, se perfila como uno de los grandes protagonistas de un mercado que se anuncia largo e intenso. Los gigantes de Europa ya se preparan para pujar por él. Entre ellos, un Barça que lo tanteó en veranos anteriores. Eso sí, por ahora la Juventus parte con ventaja…