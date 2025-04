Bernardo Silva, el gran deseado

La profunda renovación que prepara el Manchester City podría llevarse por delante a Bernardo Silva. Pep Guardiola diseña un nuevo equipo dominador y el club invertirá en el próximo mercado estival una cantidad millonaria para satisfacer las propuestas del técnico catalán.

El portugués sería uno de los damnificados en esta restructuración de la plantilla. Ya sin Kevin de Bruyne, que anunció recientemente su marcha a final de temporada, el club del noroeste inglés apostará por un centro del campo que recupere la gloria de los últimos años.

Pep Guardiola celebra junto a Bernardo Silva la victoria ante el Brujas en el partido de Champions League / AP Photo/Dave Thompson

La ausencia de Rodri Hernández por una grave lesión desmontó una medular que no ha estado a la altura de las circunstancias esta campaña. Kovacic, Bernardo, Gündogan o el propio De Bruyne han demostrado que no tienen ya la gasolina ni las piernas de antaño y que tanto exige Guardiola a sus futbolistas. Florian Wirtz será el objetivo, pero no se descartan más refuerzos en una línea primordial para los esquemas del de Santpedor.

Se lo piensa

Bernardo es consciente que su etapa en Manchester tiene fecha de caducidad. El luso cumple contrato el próximo 2026, pero desde hace semanas le ronda por la cabeza la idea de acelerar su marcha. Según informa 'A Bola', el Benfica ya trabaja para repatriar al hijo pródigo. La entidad lisboeta ha contactado con el entorno del futbolista, que vería con buen gusto un regreso a casa. Bernardo Silva nunca ha ocultado que su deseo es acabar su carrera donde la empezó, como encarnado.

El salario no será un obstáculo. El centrocampista entiende que no cobrará en Da Luz lo mismo que en el Eithad y estaría dispuesto a una rebaja económica. El futbolista es seguidor acérrimo de las 'águilas', aunque sólo pudo disfrutar de tres partidos con el primer equipo antes de salir al Mónaco, donde su carrera alcanzó otro nivel. "No estoy loco y, en su momento, si llegase a ocurrir, pediré un salario acorde a mi valía y a lo que se practica en Portugal", dijo el luso en su momento.

¿Y el Barça?

A Bernardo Silva se le ha relacionado en las últimas temporadas con el Barcelona. Deco, director deportivo de los culés, reconoció que existieron conversaciones en verano de 2023 para acometer su llegada al club azulgrana. Finalmente el portugués optó por renovar con el City. A sus 30 años, cumplirá 31 en agosto, la opción del Barça sigue en el pensamiento, pero el tren podría haber pasado.