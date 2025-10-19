FÚTBOL INTERNACIONAL
Bernardo Silva, en el foco: "Haremos todo lo posible"
El lisboeta, vital para Pep desde su llegada en 2017, acaba contrato el próximo 30 de junio y varios clubes le siguen la pista
Bernardo Silva es uno de los 'protegidos' de Pep Guardiola. Mientras unos vienen y otros se van, el lisboeta se mantiene fiel a su Manchester City. No en vano su corazón es 'skyblue' desde hace prácticamente una década, siendo en verano de 2017 cuando la entidad mancuniana desembolsó 50 millones de euros por una de las revelaciones del Mónaco de los Mbappé, Lemar, Falcao y compañía.
Cierto es que su futuro podría lejos del Etihad. Su contrato expira el próximo 30 de junio y pretendientes, eso sí, no le faltan. Entre ellos un Benfica que suspira por el regreso de su hijo pródigo. Así lo hizo saber Nuno Gomes, exfutbolista de las 'Águilas' e integrante de la candidatura de Noronha Lopes a la presidencia del club: "Estamos listos para hablar con él y haremos todo lo posible para que regrese al Benfica a final de temporada", aseguró en una entrevista con 'Record'.
Pep no lo pondrá fácil
Se mostró, eso sí, cauto al ser preguntado sobre la viabilidad de su incorporación: "Que vamos a luchar y que vamos a hacer todos los esfuerzos para que sea posible, eso lo garantizo". Cabe mencionar, claro está, que el centrocampista aún figura en los planes de un Pep Guardiola que lo está usando bastante en este inicio de curso. Muestra clara de la confianza del de Santpedor en él es su capitanía: "Por primera vez en mi carrera, he decidido yo", remarcó Pep en verano.
"Tenemos algo muy serio. No solo porque es un jugador extraordinario y que huele a Benfica desde que nació. También porque tenemos déficit de jugadores como él. Igual que antes he dicho que Joao Félix no es prioritario, traer extremos sí los es y Bernardo entra en la visión racional que tenemos para Benfica. Vamos a intentar hacer todo lo posible para hacerlo realidad", detalló a 'MARCA' Martim Mayer, también candidato a la presidencia del Benfica.
La entidad lisboeta tendrá competencia. Según '365Scores', el mago luso estaría tentado por el petrodólar saudí e, incluso, su entorno habría mantenido conversaciones con las autoridades saudíes para debatir los detalles de la oferta propuesta: contrato hasta 2029 y un salario que oscilaría entre los 35 y 40 millones de euros. Se cuela en la puja, asimismo, una Juventus cuyo plan se centra en fichar a Bernardo en calidad de agente libre una vez haya vencido su vinculación con el Manchester City.
- Asllani, en el punto de mira de Hansi Flick
- Oriol Romeu, el guerrero olvidado
- Gabriel Rufián y la separación de su expareja, Mireia Varela: 'El dolor de saber que no podré recuperarle
- Flick, indignado con los rumores sobre Lamine: 'Eso es basura y quien lo ha dicho miente
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Girona
- Rashford apunta al '9' y Balde podría ser la gran sorpresa en el extremo
- Limak tiene más solvencia técnica que todas las constructoras españolas
- Por fin: El Barça recibe la licencia de primera ocupación del Spotify Camp Nou