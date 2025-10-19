Bernardo Silva, en el foco: "Haremos todo lo posible"

Bernardo Silva es uno de los 'protegidos' de Pep Guardiola. Mientras unos vienen y otros se van, el lisboeta se mantiene fiel a su Manchester City. No en vano su corazón es 'skyblue' desde hace prácticamente una década, siendo en verano de 2017 cuando la entidad mancuniana desembolsó 50 millones de euros por una de las revelaciones del Mónaco de los Mbappé, Lemar, Falcao y compañía.

Cierto es que su futuro podría lejos del Etihad. Su contrato expira el próximo 30 de junio y pretendientes, eso sí, no le faltan. Entre ellos un Benfica que suspira por el regreso de su hijo pródigo. Así lo hizo saber Nuno Gomes, exfutbolista de las 'Águilas' e integrante de la candidatura de Noronha Lopes a la presidencia del club: "Estamos listos para hablar con él y haremos todo lo posible para que regrese al Benfica a final de temporada", aseguró en una entrevista con 'Record'.

Bernardo Silva, jugador del Manchester City, celebra un tanto / Agencias

Pep no lo pondrá fácil

Se mostró, eso sí, cauto al ser preguntado sobre la viabilidad de su incorporación: "Que vamos a luchar y que vamos a hacer todos los esfuerzos para que sea posible, eso lo garantizo". Cabe mencionar, claro está, que el centrocampista aún figura en los planes de un Pep Guardiola que lo está usando bastante en este inicio de curso. Muestra clara de la confianza del de Santpedor en él es su capitanía: "Por primera vez en mi carrera, he decidido yo", remarcó Pep en verano.

"Tenemos algo muy serio. No solo porque es un jugador extraordinario y que huele a Benfica desde que nació. También porque tenemos déficit de jugadores como él. Igual que antes he dicho que Joao Félix no es prioritario, traer extremos sí los es y Bernardo entra en la visión racional que tenemos para Benfica. Vamos a intentar hacer todo lo posible para hacerlo realidad", detalló a 'MARCA' Martim Mayer, también candidato a la presidencia del Benfica.

Pep Guardiola celebra junto a Bernardo Silva la victoria ante el Brujas en el partido de Champions League / AP Photo/Dave Thompson

La entidad lisboeta tendrá competencia. Según '365Scores', el mago luso estaría tentado por el petrodólar saudí e, incluso, su entorno habría mantenido conversaciones con las autoridades saudíes para debatir los detalles de la oferta propuesta: contrato hasta 2029 y un salario que oscilaría entre los 35 y 40 millones de euros. Se cuela en la puja, asimismo, una Juventus cuyo plan se centra en fichar a Bernardo en calidad de agente libre una vez haya vencido su vinculación con el Manchester City.