Bernardo Silva y el espejo de Gündogan: "Tiene mucho sentido para el Barça; ya tienen extremos brillantes"

Especulaciones a un lado, hay una cosa segura en el Manchester City: Bernardo Silva no continuará en el club la próxima temporada. Así se lo transmitió el jugador a la dirección deportiva y así lo confirmó Pep Lijnders, ayudante de Pep Guardiola, en una rueda de prensa: "Toda buena historia llega a su fin y espero que disfrute de los últimos meses, porque son solo seis semanas y ojalá tenga una buena despedida; también merece toda esa atención", comentó sobre la decisión del portugués.

A sus 31 años y tras 9 temporadas en Manchester, Bernardo Silva quiere nuevos retos y seguirá los pasos de otras leyendas del club, como Kyle Walker, Ilkay Gündogan, Kevin De Bruyne o Ederson Moraes, entre otros, que ya cerraron su ciclo en el Etihad tras ganarlo todo. Ahora, vamos a adentrarnos un poco en los rumores.

Bernardo Silva, jugador del Manchester City, celebra un tanto / Agencias

Parecía que la opción de que recalase como agente libre en el Barça se había enfriado, vinculado a un posible regreso al Benfica, club del que lo fichó el Mónaco antes de acabar en el Manchester City. No obstante, el internacional portugués sabe que tiene cuerda para mucho más y la falta de nivel de la Primeira Liga y el actual contexto del club lisboeta lo empujan a pensar en un regreso más adelante. Como referencia, Ángel Di María no volvió al Da Luz hasta tener 35 años.

¿Puede fichar por el Barça?

Entonces... ¿puede llegar al Barça? Aunque tiene otras opciones sobre la mesa, como la Juventus, la MLS o Arabia Saudí, elegir cualquiera de las dos ligas más exóticas sería renunciar a competir en la élite, por lo que la opción de jugar de blaugrana y emular a su excompañero Gündogan gana enteros. La gran pregunta, en este hipotético escenario, es qué Bernardo Silva incorporaría Flick. ¿Cómo está físicamente? ¿Qué rol puede ofrecer? ¿Qué objetivos le quedan por cumplir? Lo analizamos a continuación.

Bernardo Silva será agente libre a partir del 30 de junio / @ManCity

Bernardo es un jugador que ha perdido algo de brillantez física, pero extremadamente inteligente. Ha completado su transición de la banda a zonas interiores, aunque claró está, puede jugar de extremo derecho puntualmente. El que tuvo, retuvo. "Creo que ya ha perdido la capacidad de jugar desde la banda, como tanto hizo a lo largo de su carrera", comenta a SPORT Francisco Carvalho, periodista del medio portugués 'Record'.

Carvalho hace hincapié en algo interesante: "Tiene mucho sentido para el Barcelona, porque ya tiene extremos brillantes", señala. Porque al Barça claramente, llegaría para jugar en zonas interiores. Por su talento y lectura de juego, encajaría como anillo al dedo. "En un mediocampo de tres jugadores y en un equipo acostumbrado a tener mucha posesión del balón, puede rendir mucho y durante algunos años más, sobre todo porque lee bien el juego", añade.

Guardiola: "Bernardo Silva es uno de los grandes" / Perform

En el City campeón de Europa, Bernardo era ese jugador que no siempre salía en las fotos, pero que hacía funcionar el engranaje controlando los tempos, ayudando mucho en la presión y, claro está, generar juego con su talento. Un futbolista vital e importantísimo para Guardiola, también por su polivalencia: puede jugar de mediapunta, mediocentro o interior o extremo. Y podría serlo para Flick.

Comentado esto, ¿significa que físicamene no está para competir al máximo nivel? Claro que no. De hecho, últimamente existe la falsa percepción de que, con 31 años, juega menos o tiene un rol más secundario. Pero si analizamos los minutos jugados, la teoría no se sostiene por ningún lado.

Partidos y minutos jugados por Bernardo Silva desde que llegó al Manchester City 17/18: 2.820 minutos en 53 partidos 18/19: 4.033 minutos en 51 partidos 19/20: 3.334 minutos en 52 partidos 20/21: 3.323 minutos en 45 partidos 21/22: 3.950 minutos en 50 partidos 22/23: 3.615 minutos en 55 partidos 23/24: 3.803 minutos en 49 partidos 24/25: 4.172 minutos en 52 partidos 25/26: 3.208 minutos en 44 partidos*

El mejor Bernardo Silva no depende tanto de su explosividad o velocidad, sino de lo fino que esté con el balón y en la toma de decisiones. Y eso no es malo. Ya ha cumplido varios sueños en lo deportivo, como dominar la Premier League o ganar la Champions League, pero sumar otros a la lista con el Barça le atrae. No es ningún secreto.

Lijnders: "Bernardo Silva es imposible de reemplazar" / Perform

Tampoco hay antecedentes de lesiones graves. Y eso, pasados los 30 años, es muy importante. La lesión más grave la sufrió en Mónaco, perdiéndose 10 encuentros. El resto, molestias puntuales. Por ello, sigue siendo muy activo sin balón y solo ha pagado el peaje de los años con algo menos de chispa en acciones explosivas o duelos físicos muy exigentes. Algo completamente normal.

El caso Gündogan: el espejo más cercano

La comparación con Ilkay Gündogan es bastante natural. El alemán, ahora en el Galatsaray, también salió del City tras ser pieza clave, como agente libre, una vez cumplido su ciclo en el Etihad. El futuro, sin embargo, le tenía reservado un regreso inesperado solo una campaña después. Debía tener un rol secundario, pero una plaga de lesiones lo llevó a ser titular en el peor City de la era Guardiola. Allí sufrió mucho.

Gündogan con Xavi tras un partido con el Barça / EFE

Volviendo al Barça, aterrizó en Catalunya tras ser capitán y conquistar un triplete ‘skyblue’, aunque llegó algo más mayor de lo que lo podría hacer Bernardo Silva, con 33 años. Gündogan, eso sí, vino a asumir un rol de veterano organizador y como voz autorizada en el vestuario, mientras que Bernardo aún conserva más capacidad de presión y dinamismo.

Pero eso no impidió que el alemán fuese uno de los mejores jugadores del conjunto culé durante el curso 2023-24, especialmente cuando Xavi pudo situarlo cerca del área y liberarlo de responsabilidades defensivas. Fue el jugador más utilizado de la temporada, con 4.180 minutos en 51 partidos, en los que marcó cinco goles y dio 14 asistencias (máximo asistente del equipo).

Alavés - FC Barcelona | El gol de Gündogan / LALIGA

“Ha sido víctima de la situación del City y también de la complicada realidad económica del Barça. En el Barça dejó muy claro que, respaldado en tareas menos agradecidas, podía seguir siendo importante”, comentó Pol Ballús a SPORT, periodista de 'The Athletic', sobre la etapa de ‘Gündo’ en el equipo culé. Lo que está claro es que en el equipo de Flick hay que trabajar duro y Bernardo, por lo que ha demostrado este año, puede asumirlo, como mínimo, un par de años más.

Retos pendientes y el sol de Barcelona

¿Y qué le falta por cumplir como futbolista? Aunque su carrera ya es de élite absoluta, todavía hay espacio en su relato futbolístico, y el Barça le seduce. Ganar títulos de azulgrana, demostrar que puede funcionar en sistemas distintos al de Pep Guardiola o vivir una experiencia nueva, lejos de Inglaterra, le resulta atractivo.

Bernardo Silva, con la Champions League / Man City

Hay que decirlo: también influye el deseo de disfrutar del clima y la gastronomía de Barcelona, que son sensacionales. “Si Manchester estuviera más al sur, me quedaría toda la vida”, declaró Bernardo Silva. En ese sentido, Barcelona es perfecta.

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Si termina en el Spotify Camp Nou, su historia tendrá un nuevo capítulo interesante, pero con una gran pregunta por responder: ¿seguirá siendo el mismo jugador sin el ecosistema del City? Y, si no, quien se lo lleve, contará con un centrocampista de primerísimo nivel a coste cero (ficha aparte, claro).