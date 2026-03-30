Bernardo Silva empieza a despedirse del Manchester City: "A veces no soy feliz"

Todo lo bueno tiene un final. Como Kevin De Bruyne, Kyle Walker o Ederson Moraes, Bernardo Silva cerrará este verano su historia en el Manchester City. A sus 31 años, el luso, quien llegó al Etihad hace ya casi una década, en 2017, dejará Mánchester para embarcarse en una nueva aventura, aún por descubrir dónde.

Su contrato con el equipo 'skyblue' termina este verano, el próximo 30 de junio, y esta vez, Guardiola no ha logrado convencerlo para que amplíe su vínculo con el club. De hecho, no es seguro que el propio entrenador cumpla su contrato (hasta el 30 de junio de 2027) y en Inglaterra ya ha empezado el enésimo 'baile' de nombres para sustituirlo.

Bernardo Silva del Manchester City en acción durante el partido de la UEFA Champions League ante el Real Madrid / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

Sea como fuere, Bernardo Silva sumó recientemente un nuevo trofeo a su palmarés, la Carabao Cup ante el Arsenal, en una temporada un tanto complicada. Sin opciones en Premier ni en Champions, el luso, aunque no ha sido tan determinante como en otras temporadas en cuanto a goles y asistencias se refiere, con 3 dianas y 5 pases de gol, sí que sigue siendo un hombre de confianza para Pep, quien lo ha hecho participar en 42 encuentros, sumando todas las competiciones. Pero la temporada que viene vestirá otra camiseta.

No digo que no me guste estar aquí, pero culturalmente Mánchester no se corresponde con el ideal que tengo para mi vida Bernardo Silva — Jugador del Manchester City

Bernardo Silva ya se ha empezado a despedir del club y de su máximo valedor, Pep Guardiola, en unas declaraciones totalmente sinceras: "No digo que no me guste estar aquí, pero culturalmente Mánchester no se corresponde con el ideal que tengo para mi vida. Y a veces no me siento feliz", señaló el portugués.

Bernardo Silva aguarda paciente a que el Barça le abra las puertas a final de temporada / ADAM VAUGHAN / EFE

"Antes de conocer a mi esposa, siempre estaba solo, no me encontraba bien y a menudo pensaba en irme. Desde luego, no era porque no me gustara el equipo. Pero nunca me fui, y soy feliz. Siempre bromeo diciendo que si el City estuviera ubicado más al sur de Europa, me quedaría aquí para siempre", añadió sobre su experiencia vital en Mánchester y su cariño por el club inglés.

No habrá regreso al Benfica (por ahora)

En un principio, parecía que Bernardo Silva estaba abierto a volver a su casa, al Benfica, equipo en el que explotó para marcharse después al Mónaco y ganarse un billete a la Premier League. No obstante, según aseguran en Portugal, esa opción ya no existe, ya que el futbolista se siente con ganas de seguir compitiendo al máximo nivel posible. Y hay que tener en cuenta que el proyecto que hay actualmente en Da Luz despierta ciertas dudas.

Bernardo Silva del Manchester City calienta antes del partido de la UEFA Champions League ante el Real Madrid / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

Para tener un poco de perspectiva, Ángel Di María no regresó al Benfica hasta los 35 años, y fue completamente determinante a esa edad. Bernardo Silva tiene 4 menos que el extremo rosarino, quien ahora defiende los colores de Rosario Central. Por ello, habría que descartar también opciones de ligas como la Major League Soccer, mucho menos competitivas que la liga de Portugal.

Vinculado muchos veranos al Barça, el futbolista representado por Jorge Mendes podría llegar a Catalunya este verano, pero al ser agente libre, no le faltarán ofertas para explotar su calidad. Si hay algo claro por encima de todo es que Pep Guardiola quiere "lo mejor para Bernardo".