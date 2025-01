¡Bentancur cae desplomado en el Tottenham-Liverpool!

Instantes de absoluto silencio y de mal cuerpo los que se vivieron en el Tottenham Hotspur Stadium cuando Rodrigo Bentancur, en una acción que no debía tener demasiadas consecuencias, cayó desplomado al verde. El centrocampista uruguayo remató de aquella manera un saque de esquina y, tras impactar mal el cabezazo, se quedó tumbado en el verde con los brazos abiertos.

Totalmente inmóvil, los jugadores no tardaron en alertar de la situación. Se vivieron momentos de preocupación con un Bentancur que parecía no responder demasiado a los estímulos. Finalmente y por suerte, los cuerpos médicos pudieron acudir al rescate y el futbolista terminó siendo retirado en camilla y con signos de que lo sucedido no era tan grave como parecía.

Una mala caída

Lo cierto es que todo ocurrió en una situación en la que no debía pasar algo así. Y es que todo pareció suceder en la caída, cuando el uruguayo, después de rematar mal, no pudo frenar bien con las manos y terminó impactando con la cabeza. Fue ahí cuando el jugador quedó totalmente anestesiado y desató la intranquilidad en todo el estadio, que quedó absolutamente mudo a la espera de lo que sucedía.

Por suerte, el partido se pudo reanudar sin más problemas y Bentancur fue sustituido por Johnson en el 15'. Después, a los pocos minutos, el club aseguró en redes sociales que "podemos confirmar que Rodrigo está consciente, habla y será trasladado al hospital para más controles". Por fortuna, todo quedó en un susto.