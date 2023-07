Beckham se ofrece al Manchester United siempre y cuando los Glazer se marchen

El copropietario del Inter Miami estaría dispuesto a ejercer un rol dentro del club, pero antes debe producirse "un cambio" "Una vez que pierdes a los aficionados, especialmente en un club como el Manchester United, es difícil recuperarlos", sentenció Beckham

Una parte del corazón de David Beckham siempre pertenecerá al Manchester United. A pesar de formar parte de la propiedad del Inter Miami, el legendario futbolista inglés admitió que desempeñar un rol en el equipo de sus amores "significaría un mundo" para él. Antes, sin embargo, deben producirse grandes cambios en la cúpula de los 'red devils'.

En una entrevista para el diario inglés 'The Athletic', David Beckham no tuvo reparos en el momento de señalar directamente a los Glazer, actuales propietarios del Manchester United. Preguntado por si era el momento de que los Glazer se marchasen del club, el exfutbolista respondió sin rodeos. "Creo que sí, simplemente porque los aficionados así lo quieren".

El copropietario del Inter Miami expuso sus razones para que los actuales propietarios pongan fin a su vinculación con el Manchester United. "Una vez que pierdes a los aficionados, especialmente en un club como el Manchester United, es difícil recuperarlos. "Obviamente, los Glazer han logrado mucho, y financieramente, el hecho de que incluso estemos hablando de los números a los que se venderá el Manchester United muestra el éxito que han tenido. Pero es necesario que haya un cambio, todos lo sabemos".

Si bien es cierto que toda la atención de Bechkam se centra en el Inter Miami, proyecto en pleno apogeo tras la llegada de Messi, la leyenda de Old Trafford admitió que sería difícil decir que no al Manchester United. "Tengo mucho que hacer aquí en este momento y mi atención se ha centrado exclusivamente en Miami y todo lo que sucede en mi negocio. No me han contactado, pero cualquier participación en el Manchester United significaría mucho para mí. En el futuro, ¿quién sabe?".

Si los nuevos propietarios no se ponen en contacto con él, Beckham dejó claro que seguirá apoyando al club como aficionado. "Veremos qué sucede en las próximas semanas o meses. Con suerte, se tomará una decisión y veremos si estoy involucrado de alguna manera. Si no, seré un aficionado más".