CARABAO CUP
Los 'bebés' del Chelsea no acaban de convencer a Maresca
El equipo 'blue' superó el trámite de la Carabao Cup ante el Cardiff, equipo de Tercera, pero necesitó introducir a hombres clave tras el descanso
El modelo de negocio del Chelsea desde que llegó Todd Boehly ha sido muy claro: salir al mercado en busca de las estrellas del futuro. A Londres han llegado promesas de todo el mundo, desde Brasil hasta Estados Unidos, pasando por Ecuador o Argentina. Y muchos de ellos ya están ofreciendo un rendimiento inmediato a un Enzo Maresca que, a día de hoy, cuenta con un equipo muy competitivo.
Carabao Cup - Cuartos de final
Cardiff City
Chelsea FC
|Cardiff
|Trott; Ng (Fish, 90'), Lawlor, Chambers, Bagan; Wintle, Turnbull; Colwill (Roberton, 80'), Davies (Willock 56'), Ashford y Robinson (Salech, 56').
|Chelsea
|Jorgensen; Hato, Badiashile, Adarabioyo, Acheampong (Chalobah, 84'); Santos, Caicedo; Gittens (Neto, 66'), Buonanotte (Gusto, 66'), George (Garnacho, 46') y Guiu (Joao Pedro, 46').
Ganadores del Mundial de Clubes en verano, el cuadro blue ocupa la cuarta plaza en la Premier League y pelea por entrar en el top 8 de la fase de liga de la Champions League. Además, es uno de los grandes aspirantes a tocar metal en la Carabao o la FA Cup.
Un once inicial de 21,5 años
Estos torneos se presentan como una oportunidad de oro para los menos habituales, que suelen ser los más jóvenes. Así lo reflejó el once que alineó el técnico italiano en los cuartos de final de la Carabao Cup contra el Cardiff City, equipo de Tercera: con una media de edad de 21,5 años.
Con nombres como Guiu, Gittens, Buonanotte, George o Acheampong, el Chelsea no logró impresionar en el primer tiempo, que terminó 0-0 con un solo disparo a puerta del ex del Barça, y tuvieron que salir los pesos pesados a resolver la eliminatoria.
Garnacho y Pedro Neto salieron al rescate
Maresca, que quiere dar oportunidades a los chavales, pero no está dispuesto a tirar trofeos, agitó el avispero en el descanso. Retiró a Guiu y a George para dar entrada a João Pedro y Garnacho. Y fue el argentino quien abrió la lata, antes de la hora de partido, tras una buena recuperación de Buonanotte.
El italiano, sabio, introdujo al poco tiempo a Pedro Neto y a Malo Gusto. No se fiaba. El Chelsea se relajó y el Cardiff empató en el 75’ con un cabezazo de Turnbull, pero, por suerte para Maresca, el portugués liquidó la eliminatoria con un disparo cruzado.
Garnacho, en el 90+3, puso el definitivo 1-3 para pasar a semifinales de la Carabao Cup, pero sin convencer. Especialmente, los bebés de Maresca.
