El Bayern quiere juntar a Kane, Olise y Musiala con Wirtz

El futuro de Florian Wirtz podría volver a convertirse en uno de los focos de atención del próximo mercado de fichajes. El centrocampista alemán no termina de encontrar la regularidad que se esperaba de él desde su llegada al Liverpool y el Bayern de Múnich permanece atento a cualquier cambio en su situación, según asegura la prensa inglesa.

El interés del conjunto bávaro por Wirtz viene de lejos. Antes de que el futbolista decidiera abandonar Alemania, el Bayern ya había estudiado seriamente la posibilidad de hacerse con sus servicios. Sin embargo, el elevado coste de la operación terminó convirtiéndose en un obstáculo insalvable.

Florian Wirtz, jugador del Liverpool, durante un encuentro de Champions League / EFE

Fue entonces cuando apareció el Liverpool. El conjunto de Anfield apostó con fuerza por el internacional alemán y consiguió cerrar su incorporación en 2025 por 137,5 millones de euros. Una inversión de semejante magnitud convirtió inmediatamente a Wirtz en uno de los grandes nombres del nuevo proyecto deportivo del club.

La operación generó enormes expectativas. El Liverpool había conseguido adelantarse a otros grandes clubes europeos y se hacía con uno de los talentos más destacados del fútbol alemán. Pero su aventura en Inglaterra no ha comenzado como muchos esperaban. Wirtz ha necesitado más tiempo del previsto para adaptarse al ritmo de la Premier League. Sus actuaciones han mostrado destellos de la calidad que le convirtió en una de las grandes figuras del fútbol europeo, aunque la falta de continuidad ha terminado alimentando las dudas sobre su rendimiento.

La pasada temporada terminó con cinco goles y tres asistencias en 33 partidos de Premier League. Un registro alejado de las cifras que se esperaban de un futbolista que llegó a Liverpool con la etiqueta de estrella. El comienzo de la nueva campaña tampoco ha servido para disipar esas dudas. En sus primeros cinco encuentros, el alemán todavía no ha visto portería y únicamente ha participado con una asistencia.

En Anfield siguen confiando en que se trate de una cuestión de adaptación y no de un problema relacionado con el rendimiento real del jugador. La dirección deportiva considera que Wirtz todavía tiene margen suficiente para demostrar su verdadero nivel.

IRAOLA, ANTE EL RETO DE RECUPERAR AL ALEMÁN

La llegada de Andoni Iraola al banquillo del Liverpool ha abierto una nueva etapa. El técnico español tendrá entre sus principales retos encontrar la posición y el sistema adecuados para que Wirtz pueda recuperar el protagonismo que tuvo durante sus mejores años en Alemania. En el club entienden que el futbolista necesita confianza y continuidad. Por ese motivo, la intención inicial no pasa por estudiar una salida, sino por intentar que vuelva a sentirse importante dentro del equipo.

El Bayern, sin embargo, no aparta la mirada del jugador. En Múnich siguen considerando que Wirtz posee las características necesarias para convertirse en uno de los grandes referentes del fútbol alemán durante los próximos años. Su irregular inicio en Inglaterra no ha cambiado demasiado esa valoración. La entidad bávara sabe, eso sí, que cualquier intento de fichaje sería extremadamente complicado. El Liverpool realizó una inversión millonaria para hacerse con el jugador y difícilmente aceptaría una oferta que supusiera asumir pérdidas importantes.

El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola durante un partido de la Premier League / EFE/NEIL HALL

Por ello, el Bayern podría esperar. La evolución de Wirtz durante los próximos meses será determinante. Si el alemán consigue recuperar su mejor nivel y se convierte en una pieza imprescindible para Iraola, cualquier especulación sobre una posible salida perderá fuerza. Pero si las dudas continúan y el centrocampista mantiene un papel secundario, el escenario podría ser diferente.

El Bayern estaría entonces en una posición privilegiada para intentar aprovechar la situación y volver a plantear una operación que hace poco más de un año parecía prácticamente imposible. Por ahora, no existe una decisión tomada en Anfield. El club continúa confiando en su fichaje y espera que el tiempo termine dando la razón a quienes apostaron por él.

Wirtz tendrá, por tanto, varios meses para cambiar la percepción que se ha generado a su alrededor. El alemán sigue teniendo crédito en Merseyside, pero sabe que la presión aumenta con cada jornada. El Liverpool necesita resultados y el jugador que costó casi 14 'kilos' está llamado a ser uno de los protagonistas del nuevo proyecto.

Mientras tanto, el Bayern seguirá observando desde la distancia. Sería un sueño juntarlo con Kane, Musiala, Luis Díaz y Olise.