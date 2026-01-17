'Bautismo' de élite para Carrick: debut de alto voltaje ante el City

Qué debut. Ante el eterno rival y con la herida aún abierta tras el batacazo en la FA Cup. Michael Carrick, leyenda 'red devil', se estrena en el banquillo de Old Trafford frente a Pep Guardiola. Con el 3-0 del Etihad aún fresco en la memoria, el Manchester United, séptimo en la Premier con 32 puntos, busca levantarse de la eliminación copera y cobrarse la revancha ante un Manchester City obligado a ganar para no perder la estela del Arsenal (13:30h).

Carrick, al rescate

Quién mejor que un tipo que siente los colores como Michael Carrick para acudir al rescate de 'su' Manchester United. El inglés, que durante muchos años conformó, junto a Paul Scholes, un doble pivote de ensueño en Old Trafford, se convirtió en el técnico del conjunto 'red devil' hasta final de temporada tras el cese de Rúben Amorim y el breve periodo de interinidad por parte de Darren Fletcher.

“Está listo para liderar a nuestro talentoso y decidido grupo de jugadores durante el resto de la temporada mientras continuamos construyendo el club hacia un éxito regular y sostenido”, garantizó Jason Wilcox, director de fútbol del Manchester United. Y es que, meses después de colgar las botas en 2018, José Mourinho contó con él como parte de su cuerpo técnico y, pese a su destitución en diciembre de aquel año, continuó siendo la mano derecha de Ole Gunnar Solskjaer.

"Para esto vivimos; unos son más complicados que otros, pero por eso estamos aquí. Así que vamos a afrontarlo de frente", aseguró un Carrick que el próximo fin de semana visitará ni más ni menos que el Emirates Stadium.

El City no puede fallar

El Manchester City tiene ante sí la oportunidad de poner presión al líder, un Arsenal que encabeza la tabla con una ventaja de seis puntos respecto a los 'skyblues' y visita esta tarde (18:30h) a un Nottingham Forest en horas bajas. Mientras que el United necesita sumar para mantener vivas sus opciones de clasificar para la próxima edición de la Champions League.

Guéhi escoge a Guardiola

Al bueno de Marc Guéhi no le llovieron - le diluviaron - ofertas de varios gigantes europeos: Arsenal, Liverpool, Manchester United, Bayern de Múnich, Real Madrid... pero todos se llevaron un 'no' rotundo por parte del jugador. Tuvo claro cuál iba a ser su elección: el Manchester City de Pep Guardiola.

Marc Guehi capitaneando al Crystal Palace en la FA Cup / Tribuna

Tras Antoine Semenyo, que debutará en la Premier como 'skyblue', el central del Crystal Palace se mudará a Mánchester a cambio de poco más de 20 millones de euros. Toda una ganga. Y un refuerzo urgente para un Pep que andaba falto de centrales tras las lesiones de Rúben Dias y Josko Gvardiol, que no reaparecerán hasta febrero y abril, respectivamente.