Batalla legal por el 'caso Maresca': el Chelsea denunciará al Manchester City

La noticia del adiós de Pep Guardiola ha provocado un auténtico terremoto en Inglaterra. No solo por lo que supone en sí la marcha del técnico catalán diez años después de su llegada al Manchester City, sino también por las consecuencias que puede traer en un más que probable baile en los banquillos.

Todo viene relacionado con el que será el sustituto de Guardiola en el cuadro 'cityzen'. Las informaciones desde Inglaterra solo apuntan en una dirección: Enzo Maresca. El técnico italiano ya habría alcanzado un acuerdo total con el City.

Según informó Fabrizio Romano, Maresca firmaría un contrato de tres temporadas y ya estaría trabajando en la planificación de la próxima campaña. Y es precisamente eso lo que podría provocar una batalla legal entre Chelsea y Manchester City.

Enzo Maresca dejó el Chelsea en enero / EFE

Apunta 'The Telegraph' que los 'Blues' preparan una ofensiva en los despachos en contra de los mancunianos por el posible nombramiento del entrenador italiano, que abandonó en enero Stamford Bridge en una situación algo controvertida, puesto que el equipo ocupaba entonces la quinta posición que hoy sería de Champions pese a llevar una dinámica peligrosa. Además, algún rifirrafe interno también habría precipitado su salida.

Hubo negociaciones

En ese contexto, informan en Inglaterra que antes de su marcha Maresca habría informado a la directiva del Chelsea sobre una negociación en curso con el Manchester City para ser el sustituto de Pep.

En su momento, ninguno de los dos clubs se pronunció al respecto, pero con las informaciones aparecidas en las últimas horas, el asunto ha vuelto a salir a la luz. Y en ese sentido, la entidad 'Blue' reclamará una compensación económica y 'amenazará' con desvelar detalles sobre la salida del técnico que podrían poner en peligro su etapa en el Etihad Stadium.

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El primer paso sería la presentación de una denuncia formal ante la Premier League, organismo que estaría obligado a investigar el caso, según establece el reglamento de la competición. "Se prevé que el caso legal tome forma cuando, como se espera, Maresca sea oficialmente nombrado entrenador del City", asegura 'The Telegraph'.