¡Batacazo del supuesto nuevo Manchester United!

Old Trafford, sin Amorim y con Darren Fletcher en el banquillo y en una competición distinta a la Premier League. Lo tenía todo de cara el Manchester United para establecer un punto de inflexión. Pero lo que cosechó, con un equipo repleto de titulares, fue el enésimo fracaso de su historia reciente al caer eliminado de la FA Cup frente al Brighton.

Los 'red devils', ante su público tras tres empates consecutivos en la competición liguera, demostraron que la vida sin Rúben Amorim sigue siendo la misma. Brajan Gruda -tras cazar un rechace- y Danny Welbeck -con un remate a la escuadra ante su exequipo- se encargaron de dinamitar los cimientos de Old Trafford, en un partido que terminó 1-2 tras descontar Sesko en el 85'.

Sin opción a título

Pero fue insuficiente y el Manchester United se despide de la FA Cup... y de la opción de sumar un título esta temporada. No le queda nada por lo que luchar al cuadro mancuniano, más allá de hacer un buen papel en la Premier League para disputar el año que viene competición europea, esa de la que no ha podido disfrutar esta temporada.

Tampoco tiene opciones de título en la otra copa, la EFL Cup, donde cayó eliminado en agosto por un equipo de cuarta categoría (el Grimsby Town, de la League Two), por lo que únicamente sigue vivo en Liga, donde es séptimo con 32 puntos, a uno de la quinta plaza y a la espera de la llegada del nuevo entrenador, que probablemente será Olé Gunnar Solskjaer.

Martinelli guía al Arsenal

Quien sí tuvo una tarde plácida fue el Arsenal, en el día de la reivindicación de Martinelli. El futbolista brasileño, muy criticado desde el jueves por empujar a Conor Bradley fuera del campo después de que el norirlandés del Liverpool se lesionara de gravedad la rodilla (estará de baja lo que queda de temporada), anotó un hat-trick para que los 'gunners' superaran al Portsmouth, equipo de Segunda División que se había adelantado en el marcador a los 3 minutos.

Dozzell, en propia puerta, igualó antes de la remontada firmada por Martinelli (1-4) para que el Arsenal avance de ronda, como el Leeds (1-3 frente al Derby County) y el West Ham (2-1 ante el Queens Park Rangers).