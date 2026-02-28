El Barça se relame en Champions: el Newcastle, un esperpento

El bombo de la Champions League deparó una nueva visita del Barcelona al St. James' Park de Newcastle, tal y como sucedió en la liguilla inicial cuando los de Hansi Flick derrotaron por 1-2 con doblete de Marcus Rashford. En diez días -10 de marzo 21.00 horas- los dos protagonistas volverán a verse las caras en feudo inglés, en la ida de los octavos de final de la máxima competición continental.

Prácticamente a la misma hora que el Barça recibía al Villarreal en el Spotify Camp Nou, las urracas se medían en casa al Everton apurando sus opciones de repetir aventura europea el próximo curso. Ubicados en la zona media de la tabla, el cuadro de Eddie Howe afrontaba un duelo directo en sus aspiraciones y acabaron con un pinchazo sonado (2-3).

Dudas atrás

Pero la defensa... Ay, la defensa. A pesar de la lluvia de millones desde el desembarco saudí en la ribera del Tyne en 2021, la zaga de los 'geordies' continúa siendo un coladero total que les impide prosperar en Inglaterra y, mucho menos, en en Europa. Bien es cierto que el Newcastle es el vigente campeón de la EFL Cup, un título que llegó tras décadas de sequía, pero su irregularidad, especialmente en retaguardia, les ha privado de asentarse en la élite de la Premier League.

Gordon encima a Branthwaite, autor del 0-1 del Everton en Newcastle / EUROPA PRESS

Y, para muestra, el duelo contra el Everton. Las rápidas transiciones del equipo de Liverpool desajustaron a un Newcastle muy previsible, donde la única cordura la pone Sandro Tonali en la construcción. Desaparecidos Woltemade y Gordon, los 'toffees' cosieron a contragolpes al cuadro de Eddie Howe, aunque los goles llegaron en sendos regalos defensivos.

El primero, en una mala cobertura sobre Branthwaite, que remató un córner como mandan los cánones: del primer al segundo palo y sin ninguna oposición. El 1-2 fue más doloroso para el Newcastle, ya que se produjo un minuto después del empate. Beto recibió, disparó y cazó su propio rechace tras un despeje de alevines de Nick Pope.

La corpulencia de los centrales Burn y Thiaw, dos bigardos de aúpa que rozan los dos metros, les hace vulnerables en el juego entre líneas, cuando les sacan constantemente de su parcela, como hizo Beto, delantero del Everton.

Error tras error

No les ayuda tampoco las coberturas de los laterales: Trippier y Hall, emplazados en ataque como falsos extremos. Los carrileros recorren muchísimos kilómetros, descuidando en numerosas ocasiones sus obligaciones atrás. Hall, lateral izquierdo, rozó la roja en una falta por detrás sobre el propio Beto cuando le había ganado la espalda. Y el atacante portugués sonrojó minutos después a Trippier en banda antes de estrellar un cañonazo contra el travesaño.

El Barça no está para echar muchos cohetes en defensa, pero lo del Newcastle es para temblar. Porque la traca estaba aún por estallar. Empataron los 'magpies' con fortuna por mediación de Murphy, un minuto después, pérdida pueril de Gordon y 2-3 de Tierno Barry para facturar los tres puntos con destino a la ribera del Mersey.