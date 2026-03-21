El Barça noqueó al Newcastle: guerra abierta entre dos estrellas

Bruno Guimarães (Rio de Janeiro, 1997) fue el primer 'galáctico' que trajo el jeque saudí Mohammed bin Salman, que adquirió el Newcastle en octubre de 2021 a través del Fondo Soberano de Inversión de Arabia Saudí por 300 millones de euros. 42 millones abonó el club del Tyneside por el brasileño en 2022. "La afición lo ama, y con razón", señaló Eddie Howe años atrás.

Sandro Tonali (Lodi, 2000), centrocampista italiano que con su melena al viento recuerda a Andrea Pirlo, llegó a St. James' Park a cambio de 60 millones de euros. Discípulo de 'El Maestro', goza de un despliegue físico mayor que le convierte, junto con su disciplina táctica, en un futbolista muy completo, indispensable para Howe.

El brasileño, capitán de las 'urracas', no pudo estar presente en la ida de los octavos de final de la Champions League frente al Barça en St. James' Park por culpa de una lesión en el muslo que arrastra desde mediados de febrero. Sumaba nueve goles y siete asistencias en 35 partidos antes de sufrir dicho percance físico.

Varapalo en Barcelona

No obstante, Eddie Howe vaticinó que Bruno estaría de vuelta tras el parón internacional. "Creo que su plan, típico de Bruno, es venir a Barcelona y apoyar al equipo", garantizó. Haría de talismán, como hizo un Gavi que entró en la convocatoria para viajar a Newcastle y fue uno más de la expedición culé pese a no gozar del alta médica. Eso sí, le salió el tiro por la culata... el Newcastle se llevó una goleada tremenda en el Spotify Camp Nou (7-2, 8-3 de global).

Los siete goles encajados por las 'urracas' en Barcelona son el mayor número jamás registrado por un equipo inglés en un partido de una competición europea importante, igualando el récord del Tottenham en su derrota por 7-2 ante el Bayern de Múnich en octubre de 2019.

Para colmo, no hay otro club de las cinco grandes ligas que haya recibido más tantos que el Newcastle en 2026: 43 en 22 partidos. Le siguen Athletic Club con 32 dianas en 17 encuentros y Tottenham con 31 en 16.

Sucesor de Casemiro

Esto, sin embargo, no acaba aquí. Según la agencia 'Reuters', la durísima eliminación del Newcastle habría abierto las puertas a Bruno Guimarães para fichar por nada menos que el Manchester United.

Casemiro, jugador del Manchester United, agradece a la afición durante un partido en la Premier League / EFE

Por lo visto, la secretaría técnica vislumbra al capitán de las 'urracas' como el sucesor ideal de su compatriota Casemiro en la sala de máquinas 'red devil'. El ex del Real Madrid está disfrutando de su mejor registro goleador en Old Trafford, pero ya anunció que se marchará una vez expire su contrato el próximo 30 de junio. Adam Wharton y Elliot Anderson, del Crystal Palace y Nottingham Forest, respectivamente, son las alternativas que baraja la entidad mancuniana.

Bruno Guimaraes, capitán del Newcastle / ADAM VAUGHAN / EFE

El brasileño es un perfil de centrocampista muy completo. Líder, magnífico pasador, inteligencia táctica, sacrificio sin balón, versátil - puede jugar de '6' y de '8'... lo tiene todo, vaya. Y encajaría a la perfección con Kobbie Mainoo. El coste del traspaso, claro está, no bajará de las 69 millones de libras (80 millones al cambio).

Guimarães o Tonali

Para rematar, según Ben Jacobs, el entorno de Sandro Tonali y el de Bruno Guimarães están en pie de guerra. Al cierre del mercado de invierno, surgieron rumores que situaban al italiano en el Arsenal, aunque el club londinense salió al paso para desmentirlos y dejar claro que Tonali sopesa alternativas si el Newcastle United no logra clasificarse para la Champions League.

Tonali, con Raphinha en el Newcastle - FC Barcelona / Valentí Enrich

Meses después, el entorno de Guimarães empieza a dejar señales de lo que se mueve entre bambalinas. Ambos son plenamente conscientes de que sus destinos están ligados: si uno sale, el otro se queda. Por eso, cada bando acelera para cerrar su operación antes de que lo haga el contrario.

Aporta Fabrizio Romano que Sandro Tonali es el jugador más cotizado del Newcastle actualmente, pero hay que estar atentos también al Manchester United

Howe lo desmiente

El técnico Eddie Howe restó importancia a las informaciones que vinculan a Bruno Guimarães con otro club y defendió con firmeza el compromiso de su capitán.

Howe aseguró que se trata de “una historia sin sentido” y evitó profundizar en el asunto, al considerar que no merece atención. “No sé ni cómo responder, ni siquiera creo que deba hacerlo porque es una pérdida de energía”, afirmó.

El entrenador subrayó que el centrocampista brasileño, actualmente lesionado, está plenamente centrado en su recuperación. “Bruno es nuestro capitán, está totalmente comprometido y su único objetivo ahora es volver a estar en forma”, explicó.

Eddie Howe, entrenador del Newcastle United, durante el partido de la UEFA Champions League ante el FC Barcelona / Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

Aunque reconoció que este tipo de rumores no ayudan, Howe descartó que supongan un problema interno: “No necesariamente es un problema para nosotros, pero sí es una noticia no deseada. No quieres que los jugadores se distraigan”.

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Además, calificó de “totalmente irrespetuoso” insinuar que el capitán del equipo esté en conversaciones con otra entidad. “Es una falta de respeto hacia Bruno más que hacia nadie. Está completamente comprometido con este club”, sentenció.