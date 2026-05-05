El Barça monitoriza a Kroupi Jr, el delantero sensación de la Premier League

El Barça no pierde de vista el mercado de delanteros y, aunque algunos nombres de la agenda culé ya están marcados en fosforito, otros se mantienen en el radar de la dirección deportiva. Uno de ellos, según avanzó el 'Daily Mail' y pudo confirmar SPORT, es el de Kroupi Jr., atacante del Bournemouth de Andoni Iraola (lo dejará de ser a final de curso) y una de las grandes y merecidas sensaciones de la Premier League.

Nacido en Lorient y de ascendencia costamarfileña, Kroupi Jr. es un delantero diestro de la generación de 2006 formado en el club de su ciudad. Allí completó todo el proceso formativo hasta alcanzar el primer equipo, con el que jugó tanto en la Ligue 1 como en la Ligue 2. Su precocidad ya quedó demostrada en la élite francesa, donde firmó cinco goles y tres asistencias sin haber alcanzado todavía la mayoría de edad.

Kroupi JR celebra su gol al Arsenal en Premier League / VINCE MIGNOTT / EFE

El Bournemouth se adelantó a varios grandes clubes europeos y cerró su incorporación en el mercado de invierno de 2025 por apenas 13 millones de euros, una operación que, visto el nivel del jugador, ya empieza a catalogarse como una 'ganga' dentro del club 'cherrie'.

Con apenas 18 años, Kroupi la rompió en la Ligue 2 con 23 goles y tres asistencias, liderando el ascenso directo del Lorient como campeón. Esas cifras convencieron al Bournemouth para moverse con rapidez en invierno y asegurarse a uno de los talentos ofensivos más prometedores del fútbol francés, que siguió cedido hasta final de curso en el Lorient.

Récord en su primera temporada en Inglaterra

Sin embargo, su verdadera explosión ha sido en Inglaterra. Esta temporada, la de su debut en la Premier League, ha marcado 12 goles, igualando la marca de Robbie Keane, que fue el último adolescente capaz de superar los diez tantos en su primera campaña en la Premier (lo hizo con el Coventry City en el curso 1999-00). Un impacto inmediato que no ha pasado desapercibido en los grandes despachos del fútbol europeo, uno de ellos el del Barça. De hecho, cuando estaba en el Lorient, su nombre ya se vinculó al cuadro culé.

Su nombre no aparece ahora mismo como una prioridad absoluta, pero el Barça lo tiene monitorizado. No lo ven como un sustituto al uso de Robert Lewandowski, porque sus cualidades no tienen nada que ver con las del polaco. Kroupi gusta al Barça, sobre todo, porque ofrece un perfil diferente: no es un ‘9’ clásico, aunque puede actuar como referencia ofensiva. Un tipo de atacante parecido a Joao Pedro, que ahora está en boca de todos.

Eli Junior Kroupi durante el partido contra el Arsenal / VINCE MIGNOTT / EFE

Su versatilidad es uno de los aspectos que más llaman la atención. Puede jugar como delantero centro, pero también partir desde la banda (preferiblemente desde la izquierda, a pierna cambiada) para explotar su disparo, su conducción y su capacidad en el uno contra uno. También puede moverse por detrás del punta, en una posición más libre, donde puede recibir entre líneas y asociarse con los compañeros.

Libertad y asociación

Uno de los escenarios que mejor puede potenciar sus virtudes es jugando acompañado de otro delantero. En el Bournemouth, la figura de ariete tanque es Evanilson, y eso le viene como anillo al dedo. Kroupi Jr. es un delantero para vivir cerca del área, pero no atado a ella. Necesita libertad para caer a zonas intermedias, asociarse, girar y respirar. No para fijar centrales o esperar todo el tiempo centros laterales.

Chadi Riad, del Crystal Palace, ante Eli Junior Kroupi, del Bournemouth / DPA vía Europa Press

También tiene buen golpeo, facilidad para sacar provecho en espacios reducidos y protege bien el balón. En Inglaterra está dejando muy buenos registros en la presión, un imprescindible en el equipo de Flick. La competencia, en caso de que el Barça decida dar un paso adelante, será importante. El impacto de Kroupi en la Premier ha multiplicado su cotización y ha despertado el interés de varios equipos del Big Six.

El Barça, por ahora, observa desde lejos.