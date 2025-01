¡Barça y Madrid, atentos! La cláusula liberatoria en el contrato de Haaland con el City

La noticia de la renovación de Erling Braut Haaland pilló a todos por sorpresa. El propio Pep Guardiola, incluso, manifestó que tuvo que repetirle la pregunta dos veces a Txiki Begiristain ya que no se creía que el noruego hubiera prolongado su contrato con el Manchester City hasta 2034. El delantero, que ya era el futbolista mejor pagado del vestuario 'cityzen' verá cómo su salario aumenta hasta los prácticamente 30 millones de euros anuales netos, aunque las cifras finales todavía no han trascendido.

Cláusula de escape

Poco a poco se van desvelando algunos detalles más del vínculo del escandinavo con la entidad del Etihad Stadium. Tal y como informa 'AS', el 'cyborg' se ha guardado una cláusula en su contrato que le permitirá salir del City por propia voluntad. Eso sí, previo pago de los millones de euros que los mancunianos pacten por el traspaso.

“Siempre digo que una de mis prioridades como agente es ofrecer al jugador aquello que yo llamo ‘la llave de la puerta’. Cuando el jugador va a un club yo hago todo para crear las condiciones para que la llave de la puerta esté en sus manos. ¿Y si mañana no soportas más estar ahí porque no te gusta, o no te pagan bien o porque tu mujer quiere vivir en París? Pues te vas, ¿no? No me gusta cuando mi jugador no es libre de decidir. El trabajador debe tener el derecho de ser traspasado, de decidir su propia vida. Yo invito a los aficionados a pensar que los jugadores también son personas”, confirmaba Rafaela Pimienta, agente de Haaland, en una entrevista con el diario 'AS'.

Haaland renueva hasta 2034 / ManCity

Libre a finales de 2030

En Inglaterra, sin embargo, aseveran que Haaland y el City no han firmado ninguna cláusula liberatoria, aunque el noruego, si manifiesta su voluntad de marcharse, podría hacerlo a mitad de su nuevo contrato, allá por el 2030. El precio de salida, según la misma información, disminuiría conforme se acerca el final del vínculo.