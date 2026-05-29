El Barça, atento a Josko Gvardiol: ¿qué puede esperar Flick de una de las creaciones de Guardiola?

El Barça se interesa en Joško Gvardiol para reforzar la defensa. Esta es la información que dio anoche Juanma Castaño en la Cadena COPE. Una de las prioridades del mercado culé es firmar a un central, a poder ser zurdo, y el croata, además de cumplir este requisito, también puede ser una solución en el carril izquierdo. ¿Qué se puede esperar de una de las grandes creaciones de Pep Guardiola en el Manchester City? Lo analizamos.

¿Fue un parche o una genialidad? Siempre quedará la duda. Lo cierto es que al técnico catalán no le tembló el pulso para coger al central más caro de la historia y colocarlo en el lateral izquierdo. Un sitio desconocido incluso para el propio futbolista, que en el RB Leipzig había despuntado como central zurdo antes de poner un pie en la Premier League.

Julián Araujo cuerpea con Gvardiol / X

Desde que el City pagó 90 millones de euros al club alemán han pasado tres temporadas. Ha habido luces, sombras y lesiones. La peor de todas, una fractura de tibia esta temporada que lo ha dejado en el dique seco durante 27 encuentros, sumando club y selección. No obstante, antes de poner rumbo al Mundial, Gvardiol ha cerrado su particular curso con 25 partidos disputados, 2 goles y 5 asistencias.

Gvardiol es un central poderoso en los duelos, limpio en la salida de balón, tanto en el pase como en la conducción, y de un nivel táctico elevado. Es uno de esos centrales que se manejan bien en campo abierto gracias a su lectura del juego y sus capacidades físicas. Y, con Guardiola en el banquillo, está más que acostumbrado a asumir riesgos. También es polivalente. Esta temporada ha vuelto al eje de la zaga, pero, como se ha mencionado anteriormente, el City también le sacó mucho provecho en el carril zurdo.

El mapa de calor de Josko Gvardiol, temporada 2025-26 / SPORT

En este sentido, Gvardiol viene con la lección aprendida. El croata pagó el peaje de lo desconocido en el City: al principio mostraba dudas al llegar a línea de fondo y cierta timidez en los primeros metros ofensivos. Hoy ya tiene toda la lección aprendida. Para extremos como Doku fue una bendición, ya que le permitía encarar sin miedo alguno, consciente de que detrás tenía a un muro defensivo capaz de abortar cualquier contragolpe rival.

Por lo que parece, en el Barça vendría a acompañar a Pau Cubarsí en el centro de la defensa, con quien podría encajar a las mil maravillas por todas las cualidades mencionadas. Pero también conviene tener en cuenta su facilidad para sumar en ataque. Con la camiseta del Manchester City suma 13 goles y 10 asistencias en 122 partidos. Unos datos que esconden otro más atractivo: de esos 13 tantos, 7 han llegado con la pierna derecha, 5 de cabeza y solo 1 con la izquierda. Es decir, hablamos de un futbolista zurdo que maneja la diestra muy bien. Eso, en equipos como el Barça, es vital.

Gvardiol anotó el tercer tanto del Manchester City en el Bernabéu / Telefónica

Por eso el Barça lo mira. Encaja por edad, perfil, experiencia y versatilidad. A sus 24 años, con casi 50 internacionalidades con Croacia y un valor de mercado de 70 millones de euros, representa ese tipo de fichaje que puede asegurar competitividad desde el día uno y fondo de armario, porque encaja como central zurdo y como lateral corrector. Y sabe lo que es defender con muchos metros a la espalda.

Josko Gvardiol, junto a Donnarumma tras un partido del City / EFE

Con contrato hasta 2028, habrá que ver si el cambio de ciclo en el Manchester City puede ayudar al Barça a ficharlo. Según varias fuentes, el central croata fue ofrecido recientemente al Madrid, entre otros clubes, por lo que el jugador podría estar abierto a cambiar de aires. El único 'pero' podría ser su fractura de tibia, una lesión que, en caso de recaída, puede ser aún más complicada.

¿Es Gvardiol el fichaje que necesita Flick para la defensa? Si el Barça lo tiene controlado será porque el alemán daría luz verde al fichaje. A priori, una incorporación que ampliaría el abanico defensivo culé de golpe y porrazo, tanto en el centro de la zaga como en el carril izquierdo.