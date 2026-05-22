El banquillo más complicado del planeta ya tiene dueño: el elegido del City para suceder a Guardiola

El Manchester City ya no trabaja sobre una hipótesis: Pep Guardiola se marchará oficialmente del club a final de temporada. Así lo comunicó el propio club este viernes, confirmando una noticia que pone fin a una etapa irrepetible en el Etihad y abre una de las sucesiones más delicadas del siglo XXI. No se trata simplemente de encontrar a un nuevo entrenador; se trata de sustituir al técnico que cambió para siempre la historia del club.

Por ello, el banquillo ‘skyblue’ pasa a ser, desde este momento, el más complicado del mundo. No es fácil relevar a Guardiola en ningún contexto, pero hacerlo en el Manchester City implica convivir con una comparación permanente durante muchos meses, incluso años. El próximo técnico heredará un club con muchísimos recursos, sí, pero también una exigencia bestial.

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola / DANIEL HAMBURY / EFE

La salida de Guardiola coincide en pleno cambio de ciclo. Y en ese escenario, Enzo Maresca gana fuerza como principal candidato para tomar el relevo. Él es el gran favorito del City para relevar a Pep y su nombre no aparece por casualidad. El italiano conoce la casa, trabajó junto a Guardiola y formó parte de su cuerpo técnico cuando conquistó el histórico triplete de la temporada 2022-23.

Pep Guardiola junto a Enzo Maresca en su etapa en el City / 'X'

El perfil del italiano, sin equipo tras abandonar el Chelsea en enero, encaja con la idea continuista que busca el club. Qué mejor que un entrenador con personalidad, pero formado en la escuela de Pep, familiarizado con la metodología del City y con una visión de juego cercana a la que ha definido al equipo durante todos estos años, para empezar un nuevo ciclo que, aunque pretende tener su propia identidad, busca reforzarse en el legado del de Santpedor.

Buen currículum en Inglaterra

Pero Maresca no solo apunta al Etihad por haber aprendido de Guardiola. El italiano ha demostrado que puede liderar proyectos exigentes. Primero devolvió al Leicester City a la Premier League tras conquistar la Championship y después asumió el reto del Chelsea, donde logró títulos como la Conference League y el Mundial de Clubes antes de abandonar Stamford Bridge por diferencias con la directiva.

Enzo Maresca, entrenador del Chelsa / EFE

Maresca representa una apuesta lógica, quizá la más natural, pero también de cierto riesgo. Conoce el camino, aunque tendrá que recorrerlo a su manera. En el fútbol, intentar imitar lo que han hecho otros no siempre funciona, y menos cuando el modelo anterior pertenece a un entrenador tan influyente como Guardiola.

El reto no será parecerse a Pep, sino demostrar que puede construir algo propio a partir de una herencia gigantesca. Por eso, si finalmente es el elegido, Maresca deberá demostrar desde el primer día que está preparado para asumir el banquillo más complicado del mundo.