Ha bajado el soufflé con Estevao

En la era del dato inmediato, dos participaciones directas de gol desde el pasado 25 de noviembre pesan como una losa para un extremo de uno de los mejores equipos de la Premier League. Esa es la realidad de un Estêvão que parece que, en cuestión de meses, ha pasado de ser un auténtico 'crack' a un jugador mediocre.

Todos los focos apuntaron al brasileño antes de Navidad. La lesión de Cole Palmer le dio una oportunidad de oro, la de intentar echarse al Chelsea a la espalda, y respondió con una exhibición ante el Barça de Hansi Flick. Sin embargo, parece que el relato sobre su nivel se ha enfriado.

Por desgracia, los futbolistas (especialmente los de ataque) cada vez se miden más únicamente por goles y asistencias. Eso se traduce en conclusiones rápidas que, a veces, no casan con la realidad. Eso es lo que está pasando con Estêvão.

La lesión de Palmer

Cuando Cole Palmer cayó lesionado, Estêvão no solo ocupó su lugar: lo interpretó con personalidad, a sus 18 años y recién llegado de Brasil. Aportó desborde, pausa y una lectura del juego impropia de su edad. También goles, e importantes. Hasta la fecha suma 7 y 3 asistencias.

Enzo Maresca encontró en él una vía de escape, un generador de peligro casi asegurado incluso cuando el sistema se atascaba. Pero el regreso de Palmer, la gran estrella 'blue', cambió inevitablemente el paisaje. No solo por jerarquía, que también, sino por lo que necesita el internacional inglés: balón y más balón.

Estêvão pasó a contactar menos con el balón y a jugar menos minutos. También estuvo lesionado un par de partidos por problemas musculares, cortando aún más su continuidad y dando la sensación de que, quizá, ya no daba la talla.

De Maresca a Rosenior

A todo ello hay que sumarle la salida de Maresca y, por ende, la llegada de Liam Rosenior, que se ha reflejado en cambios, en nuevos automatismos y roles. Y aunque Estêvão seguramente necesite un periodo de ajuste en este ecosistema, sigue siendo el extremo puro más talentoso que tiene el Chelsea.

Su conducción, su uno contra uno, su facilidad para inventar... Es complicado que las estadísticas dibujen todo su juego. Si entra en contacto con el balón, ya condiciona a todo el equipo rival: obliga a bascular, 'ata' a su lateral y le impide subir con soltura al ataque...

Lo que está claro es que el ruido mediático ha descendido y eso puede ser incluso bueno para un jugador que está disfrutando de su primera temporada en Europa, con la mayoría de edad recién cumplida. Un soufflé que ha bajado un poco, pero no su talento.