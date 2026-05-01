El aviso que recibió Ten Hag sobre Cristiano en el United: “Le dije: ‘o tú o él’"

La segunda etapa de Cristiano Ronaldo en el Manchester United sigue dejando episodios curiosos. El último lo ha destapado Steve McClaren, que formó parte del cuerpo técnico de Erik ten Hag en el conjunto 'red devil'.

El inglés, que más tarde acabó siendo seleccionador de Jamaica, reveló la tensión que marcó la convivencia entre el técnico neerlandés y la estrella portuguesa. CR7 regresó a Old Trafford en 2021 procedente de la Juventus, en un movimiento que llevó más nostalgia que resultados. De hecho, ese mismo curso no fue tranquilo, tampoco a nivel institucional. El United tuvo hasta tres entrenadores: Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick y Ralf Rangnick.

Y en las oficinas buscaban un nombre que pudiera dar un cambio de rumbo al club. El elegido fue Ten Hag, que había sorprendido en el Ajax. Su estilo de juego acabó chocando con las ideas de Cristiano. El portugués perdió protagonismo y la relación entre ambos se fue deteriorando hasta hacerse insostenible.

“Erik intentó imponer su estilo y por eso tuvo ese enfrentamiento con Cristiano durante todo el tiempo. Yo le dije a Erik, muy pronto: ‘O tú o él’”, explicó McClaren en una entrevista con 'The Athletic'. “Cristiano, en general, estaba bien. Pero no quería hacer el trabajo que Erik le pedía. O no sentía que fuera capaz de hacerlo”.

Steve McClaren, con Cristiano Ronaldo en el Manchester United / Peter Powell / EFE

El estilo de Ten Hag, con una presión fuerte tras pérdida, no encajaba con la idea futbolística de Cristiano. McClaren desveló que las instrucciones que el entrenador le daba eran las de ocupar el carril central, liderar la presión y repetir esfuerzos de alta intensidad: “Yo le decía a Cristiano: ‘Si quieres jugar, esto es lo que tienes que hacer’. Y él respondía: ‘Nadie quiere presionar’. Yo le contestaba: ‘Los jóvenes sí pueden hacerlo. Tienes que correr, es así de simple. Si no lo haces, no juegas'”.

El desencuentro tuvo episodios públicos, como su negativa a salir desde el banquillo ante el Tottenham Hotspur en 2022 o la controvertida entrevista en la que acusó al club de 'traición' y aseguró no respetar al técnico neerlandés. Poco después, puso rumbo al Al-Nassr.

Para McClaren, el caso Ronaldo fue uno de los grandes puntos de fricción en la etapa de Ten Hag, destituido en octubre de 2024. El inglés considera que el entrenador no dispuso del tiempo necesario para consolidar su autoridad: “Con Ferguson, o estabas con él o estabas fuera. Si no ibas en su línea y él lo percibía, te marchabas”.

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“Esa autoridad la construyó durante años. A él le dieron tiempo. Erik no tuvo el mismo margen”, agregó el exasistente y especialista en táctica 'red devil'.