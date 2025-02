Aviso a Guardiola antes del Madrid: el City, peor que el United

La cara de Pep Guardiola era un poema. Hablaba por sí sola. No quería 'emular' a Hansi Flick, que ya sufrió ese - denominado por él - shit december. Lo iba a tener difícil, pues tremendo mes de febrero que se le venía por delante: Arsenal (V), Leyton Orient (V) Real Madrid (L), Newcastle (L), Real Madrid (V), Liverpool (L) y Tottenham (V). Casi nada. Quería estrenar el mes más corto del año por todo lo alto, a ser posible con una victoria en el Emirates Stadium. Se encargaría el Arsenal, sin embargo, de que no fuese así.

El Arsenal pasó por encima del Manchester City. Una manita que desnudó por completo al cuadro de Pep Guardiola. Supieron aprovechar los errores que cometieron los zagueros cityzen y castigaron esas carencias defensivas que tanto están perjudicando al equipo esta temporada. Errores como el de Akanji, quien, ante la presión de Trossard en salida, perdió ese balón que originó el tanto inicial de Martin Odegaard en el segundo minuto de partido. A Thomas Partey le dejaron cargar la pierna derecha y anotar el gol que rompía el empate. No hubo la suficiente contundencia defensiva dentro del área ante la internada de Lewis-Skelly. Y Kai Havertz y Ethan Nwaneri pusieron la guinda con dos zurdazos al palo largo.

CARENCIAS DEFENSIVAS QUE CASTIGAN

Un 5-1 histórico, pues el Arsenal se convirtió en el segundo equipo en marcarle cinco goles al Manchester City de Pep Guardiola después del Leicester City en 2020. Lewis-Skelly y Nwaneri, dos talentos a tener muy en cuenta, también escribieron sus nombres en los libros de historia del fútbol. Ingresaron en un 'selecto club': de los jugadores más jóvenes en marcar contra un equipo de Pep en los últimos 17 años. "Lo hemos hecho muy, muy bien durante 60 minutos", soltó el de Santpedor en zona mixta.

Lewis-Skelly y Ethan Nwaneri, los dos canteranos del Arsenal, tras la victoria ante el City / @Arsenal

PEOR QUE EL UNITED

Esa manita fue dolorosa. Significó, además, que el City adelantara al United en un registro negativo en la Premier en lo que va de temporada: goles encajados. Si el cuadro de Amorim estaba dejando mucho que desear, encajando con demasiada facilidad (34 goles en contra), el de Pep ha logrado superarle (35). Un dato, como poco, sorprendente.

Akanji cometió un error de bulto en el primer tanto del Arsenal / @ManCity

No les queda otra que olvidar el naufragio en el Emirates. Borrón y cuenta nueva, como suele decirse. El calendario no da tregua y, como veíamos, el mes de febrero viene 'cargadito' para el Manchester City. Como mínimo, podrán recuperar sensaciones ante un Leyton Orient de League One en Cuarta fase de la FA Cup, eliminatoria que deben resolver sin complicación alguna, pues el Tottenham ya les eliminó de la Carabao Cup en octavos de final. Tras ese duelo, que se disputará el próximo sábado 8 de febrero, viene lo 'bueno': el Real Madrid visita el Etihad Stadium el martes 11.

MBAPPÉ, VINI Y BELLINGHAM 'HUELEN' SANGRE

No pasan tampoco los de Ancelotti por su mejor momento, tras esa derrota encajada en el RCDE Stadium, que trajo consigo una grave consecuencia, la baja de Antonio Rüdiger. Así, los blancos se plantarán en Mánchester prácticamente sin centrales, siendo Alaba, Vallejo y Asencio los únicos 'sanos'.

Kylian Mbappé celebra su segundo gol al Valladolid. / AP

Una cosa parece clara: Guardiola debe tocar algo para evitar que su equipo sufra tanto en las transiciones defensivas. El Arsenal le hizo mucho daño a la contra, al igual que muchos otros clubes de la Premier. El martes 11 de febrero deberán defender con uñas y dientes a Kylian Mbappé, Vinicius, Jude Bellingham, Rodrygo y compañía. A ver cómo se las arregla Pep para no 'desangrarse' ante el Real Madrid.