Autocrítica en el City tras quedarse sin chutar a puerta 275 partidos después

Los de Guardiola esperan que la eliminación en la Carabao Cup sea un toque de atención que le haga mejorar "Tenemos que ser humildes porque las cosas no nos llegarán automáticamente", aseguró Ilkay Gündogan

Día de reflexión en el Manchester City después de una eliminación inesperada, la que los ‘sky blues’ sufrieron el miércoles por la noche en los cuartos de final de la Carabao Cup ante el colista de la Premier, el Southampton (2-0). Los ‘saints’ anotaron dos goles tempraneros y se defendieron sin excesivas dificultades ante las posesiones estériles del City, que tampoco mejoró con la salida de sus estrellas.

“Estar en competiciones todo el tiempo es difícil. Hoy fue una mala noche y nuestro oponente fue mejor, así que tenemos que felicitarlos. Si quieres ganar títulos, tienes que merecerlo”, reconoció Pep Guardiola después del partido.

La autocrítica del preparador catalán se correspondió con una actuación para olvidar del conjunto mancuniano, irreconocible. Así lo atestiguan también las estadísticas. El Manchester City se quedó sin marcar por primera vez desde el pasado 25 de octubre, en el empate por 0-0 ante el Borussia Dortmund en la Champions League.

Más allá de la derrota, un traspié concebible en eliminatorias a partido único, lo más sorprendente es que el vigente campeón de la Premier League no llegó a disparar entre los tres palos, algo que no sucedía desde el 4 de abril de 2018, en la ida de los cuartos de final de la Champions contra el Liverpool (3-0). Es decir, hacía 275 partidos y 1743 días que los de Guardiola no sufrían un apagón semejante.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN

Preguntado por las razones de la derrota, el técnico de Santpedor incidió en el aspecto psicológico: “Es posible perder partidos o no empezar bien y tener que superarlo pero hoy no lo hicimos. No estábamos preparados, llegamos tarde para intentar aprovechar nuestras ocasiones. Cuando estás preparado, marcas”. “Fue una falta de actitud hoy, falta de confianza, falta de compromiso”, aceptó Ilkay Gündogan ante los medios de comunicación.

Un problema que, en opinión del internacional turco, no es nuevo: “Siento que, especialmente hoy, pero en las últimas semanas, podríamos haberlo hecho mejor”. “Hemos ganado partidos, pero siento que falta algo, algo está mal. El rendimiento, las ganas y el hambre no es como en los últimos años”, añadió. Con todo, Gündogan espera que esta derrota sirva de “toque de atención”. “Tenemos que empezar a trabajar duro otra vez, ser humildes porque las cosas no nos llegarán automáticamente”, zanjó.