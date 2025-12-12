Ausencia inesperada de Guardiola

La previa del Crystal Palace – Manchester City, que se disputará este sábado a las 15.00 horas en Selhurst Park, estuvo marcada por la ausencia inesperada de Pep Guardiola. El de Santpedor no acudió a la sala de prensa para atender a los medios de comunicación, como suele ser habitual, y en su lugar compareció su asistente Kolo Touré, hermano de Yaya y exjugador de Arsenal, Liverpool o Manchester City, entre otros.

Tras arrollar 3–0 al Sunderland en el Etihad y firmar un triunfo de enorme peso en Champions ante el Real Madrid en pleno Bernabéu, el ambiente en la plantilla es inmejorable. Haaland no deja de marcar goles, Foden está recuperando su mejor versión, Cherki está demostrando que es un auténtico mago con el balón... Todo está de cara en un City que ya está a solo dos puntos de un Arsenal que está obligado a pisar el acelerador.

Erling Haaland, delantero del Manchester City / 'X'

La aparición de Kolo Touré en el lugar de Pep Guardiola alteró la rutina habitual, pero el exdefensor se desenvolvió bien en un momento bueno y estimulante para el club inglés. Lo primero que hizo fue tranquilizar a todos los presentes sobre la ausencia del catalán: “Pep está bien. Es simplemente un asunto suyo que no le trajo aquí, pero por lo demás todo está bien para él”, señaló el marfileño.

Después de asegurar que Guardiola está bien, confirmó que mañana dirigirá al equipo en Selhurst Park sin ningún problema: “Volverá, seguro… Absolutamente que está listo para el Palace”, declaró. Un rival complicadísimo y que siempre pone las cosas difíciles, pero esta campaña están en una forma espectacular.

Cuartos con 26 puntos, los londinenses ocupan puestos de Champions League. Y en una liga tan exigente como la Premier League, asomar la cabeza entre el Big Six tiene muchísimo mérito. No obstante, Touré confía en sumar los tres puntos: “Creo que lo que estamos haciendo en este momento es bueno porque jugamos bien, encontramos la manera de conseguir resultados. Y, por supuesto, sé que el equipo puede ser mejor. Estamos mejorando, estamos creciendo, y eso es lo más importante para nosotros en este momento”, dijo.

El estado físico de Rodri y Stones

Touré también actualizó el estado de los lesionados antes de medirse al cuadro que dirige Oliver Glasner: “Lo de John Stones fue el muslo. Ese es el problema. Estoy seguro de que no es algo demasiado grave y creo que volverá pronto. Rodri está entrenando bien y su rehabilitación va por buen camino. Se le ve cada vez más en forma, pero seguro que no lo veremos el fin de semana”, concluyó.