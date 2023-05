Auba cierra su capítulo en el Chelsea

El delantero gabonés volvió a la titularidad seis meses después pero no estuvo atinado y fue sustituido al descanso Crece el interés del Barça por él y su voluntad es salir cuanto antes de Londres, donde la cosa no hace más que empeorar

Pierre Emerick-Aubameyang sólo piensa en azulgrana. El delantero gabonés tiene la cabeza en Barcelona y se le está haciendo muy larga la temporada con los 'blues'. Lampard le sacó del ostracismo para darle minutos frente al Arsenal con el ansiado regreso a la titularidad seis meses después. Sin embargo, Auba decepcionó sobre el campo y su actuación apenas duró 45 minutos.

Se le vio desconcentrado, falto de energías y con la mente pensando en un futuro lejos de Stamford Bridge. Ni pudo ejercer la 'ley del ex' frente a sus excompañeros ni pudo demostrarle a Arteta que se equivocó dejándole marchar. El Arsenal fue demasiado para él y para un Chelsea que contagia esta dinámica derrotista a cualquiera.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Activa tu cuenta y podrás disfrutar dde los contenidos en vivo!

Frank Lampard, que sorprendió a todos contando con el gabonés seis meses después de su última titularidad con el equipo, no encontró la motivación de su jugador en el Emirates. El periódico inglés 'The Sun' valoró con un 2/10 su actuación, señalado como el peor de los once futbolistas titulares que eligió el técnico de los 'blues'.

En su defensa cabe decir que no debe ser fácil concentrarse en medio del caos, con una plantilla que sólo piensa en hacer borrón y cuenta nueva para empezar de cero el próximo verano. La mayoría de los recién llegados, incluso, se arrepienten de haber fichado por los 'blues' y la situación en el club es insostenible. Visto lo visto, no es extraño que Auba quiera marcharse.

Un regreso soñado al Camp Nou

Es un secreto a voces. Tanto Aubameyang como el Barça tienen muchas ganas de reencontrarse. Por ahora, el conjunto azulgrana sigue pendiente de su situación y busca fórmulas para que pueda salir gratis del Chelsea. El jugador ya ha dado el 'OK' para rebajarse su salario, y la operación cuenta también con la aprobación de Xavi.



| EFE/AFP/AGENCIAS

Con contrato hasta 2024, el gabonés no quiere pasar otra temporada más en los 'blues' y podría jugar con la postura del club, pues no cuentan con él y el jugador quiere marcharse. Están condenados a entenderse.

Pese al caos vivido en la temporada del Chelsea, 'Auba' ha tenido un comportamiento profesional y ha aguantado el peso terrible de ser uno de los 'descartados' del equipo pese a su buen estatus en Europa como nueve.