El Aston Villa de Unai Emery, el único que dio la cara por la Premier League en Europa
Los equipos ingleses protagonizaron una de las peores jornadas europeas en su historia
Son muchos los años que lleva presiumiendo la Premier League ser la mejor liga en el mundo, ya sea por nivel futbolístico o entretenimiento, pero contrario a dicho mote, los ingleses no han logrado ser protagonistas esta jornada en las competiciones europeas y se llevaron varios descalabros. Todos, menos el Aston Villa de Unai Emery.
Con un solitario gol de Ollie Watkins, el Aston Villa venció (0-1) al Lille en los octavos de final de la Europa League, siendo así el único equipo inglés que logró sacar una victoria en la jornada europea.
En total, la liga inglesa presume contar con nueve equipos a lo largo de las tres competiciones europeas (Champions, Europa y Conference League), más que cualquiera de las otras ligas, aunque esta cantidad podría disminuir significativamente en unos días, pues los equipode ingleses sumaron una victoria, tres empates y cinco derrotas en la ida de los octavos de final.
- Galatasaray 1-0 Liverpool
- Newcastle 1-1 Barcelona
- Atlético de Madrid 5-2 Tottenham
- Leverkusen 1-1 Arsenal
- PSG 5-2 Chelsea
- Real Madrid 3-0 Manchester City
- Lille 0-1 Aston Villa
- Nottingham Forest 0-1 Midtjylland
- Crystal Palace 0-0 AEK Larnaca
Dominados sin problema
En total, los clubes ingleses recibieron 17 goles en contra, a la vez que anotaron apenas siete a su favor. Cabe señalar también que se tratan de los mejores clubes de la Premier League, pues figuran los puestos 1-6 -- exceptuando al Manchester United (3º) -- 13, 16 y 17 de la clasificación.
Así, los equipos ingleses se combinaron para perder ante cuadros de España (Atlético de Madrid y Real Madrid), Francia (PSG), Noruega (Midtjylland) y Turquía (Galatasaray).
Unai Emery League
No resulta extraño que Emery haya sido el único que consiguió la victoria, pues a final de cuentas se trata de un entrenador cuatro veces campeón de la Europa League -- ostentando el récord de más títulos (4) en el torneo -- , conquistando el torneo en tres temporadas consecutivas con el Sevilla y posteriormente con el Villarreal.
"Ayer (11 de marzo) fue realmente sorprendente lo difícil que lo tuvieron los equipos ingleses en Europa. Podemos decir que quizás la Premier League es la mejor liga, la más fuerte, difícil, con los mejores equipos; pero es difícil competir en Europa y ayer fue un buen ejemplo (de ello)", declaró Emery tras la victoria de su equipo.
En total, Emery suma 184 partidos en Champions, Europa y Conference League; registrando un total de 107 victorias, 37 empates y apenas 40 derrotas. De momento en el cuarto lugar de la Premier League, el Aston Villa buscará ampliar su historial en Europa el próximo 19 de marzo, en la vuelta de los octavos de final.
