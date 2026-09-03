El Aston Villa de Unai Emery revoluciona su plantilla: once incorporaciones tras perder a sus estrellas

Uno de los equipos que más sorprendió durante la temporada pasada fue el Aston Villa de Unai Emery, pues más allá de lograr la clasificación a la UEFA Champions League gracias a terminar en el cuarto puesto de la tabla de clasificación de la Premier League, ganó la Europa League tras imponerse al Friburgo en la gran final con un contundente marcador de 0-3.

Sin embargo, lejos de mantener el bloque y consolidar el proyecto, la revolución en la plantilla ha sido total, dando salida a algunos de sus mejores futbolistas y realizando hasta diez fichajes.

De esta manera, el conjunto de Birmingham deberá hacer encajar todas las piezas lo antes posible si quieren dar la talla en todos los frentes de esta campaña, mientras que Unai Emery buscará seguir demostrando su valía después de sumar a su palmarés la quinta Europa League de su carrera.

Cambios en prácticamente la mitad de la plantilla

Desde la directiva de los villanos han visto cómo prácticamente todos los héroes que alzaron el segundo máximo título europeo la pasada campaña abandonaron el barco, ya que Emiliano 'el Dibu' Martínez ha salido traspasado rumbo al Chelsea por 8,75 millones de euros, Lucas Digne ha cambiado Birmingham por París para reencontrarse con Luis Enrique a cambio de siete 'kilos', Youri Tielemans se ha marchado al Manchester United por 41 millones, Ollie Watkins a Al Hilal por 58,4, Ezri Konsa al Arsenal por 59,6 y Morgan Rogers, la gran venta del verano, ha dejado 138 'kilos' en las arcas del conjunto inglés.

Morgan Rogers recibe instrucciones de Xabi Alonso / EFE/ DANIEL HAMBURY

Eso sí, pese a haber perdido a futbolistas de tanto talento y rendimiento, el Aston Villa ha acometido las incorporaciones de hasta 11 jugadores, de cara a intentar no bajar el nivel competitivo. Entre las incorporaciones destacan sobre todo las de Johan Manzambi, internacional con Suiza que logró destacar en la Copa del Mundo y llega a cambio de 60 'kilos'; Nicolas Jackson, el cual ha llegado previo pago al Chelsea de 55 kilos, e Ibrahim Mbaye, quien llega procedente del PSG por un precio de otros 55 millones.

Además de estas inversiones, por debajo del umbral de 50 kilos aparecen Joao Gomes, hasta ahora jugador del Wolverhampton; Zion Suzuki, fichado del Parma después de adelantarse al PSG; Taylor Harwood-Bellis, el cual llega del Southampton; Matteo Ruggeri y Modou Kéba Cissé. Además, el conjunto de Unai Emery también se ha reforzado con la llegada como agente libre de Leon Goretzka y las dos cesiones de Alejandro Garnacho y Aaron Wan-Bissaka.

De esta manera, el técnico español deberá trabajar de valiente para lograr que las caras nuevas se adapten lo más rápido posible, puesto que si no lo consigue se antoja muy complicado replicar el éxito del anterior curso.