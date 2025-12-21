El Aston Villa tumba al United y sueña con la Premier

El Aston Villa se niega a despertar de su sueño. El equipo que dirige Unai Emery venció por la mínima al Manchester United y sigue la estela de Arsenal y City en su particular lucha por la Premier League. Morgan Rogers, con un doblete, lideró la séptima victoria consecutiva en liga de los 'villanos'. De nada sirvió el tanto de Matheus Cunha para los 'red devils'.

Después de las victorias del Manchester City y el Arsenal, los 'villanos' se presentaban al partido contra el United con la obligación de volver a ganar para no perder fuelle en la lucha por el campeonato liguero. Pocos creían en esta posibilidad a principios de temporada, pero una espectacular racha de victorias permite a los de Unai Emery seguir soñando. Pero los 'red devils' también querían decir la suya.

El duelo no pudo comenzar con más intensidad, con ambos equipos volcados en busca de la portería rival. Matheus Cunha estuvo a punto de abrir el marcador con un disparo desde fuera del área que se marchó por muy poco, mientras que un bonito taconazo de Morgan Rogers rozó el palo, para desesperación de los aficionados locales.

Estos sustos no amedrentaron a ninguno de los dos equipos, que se mostraron más concentrados en buscar el primer tanto que en proteger su portería. En ese contexto, Benjamin Sesko desaprovechó una serie de errores defensivos de la defensa local con un disparo que el 'Dibu' Martínez logró detener con una gran intervención.

El 'show' de Rogers

Pero, cuando parecía que ambos equipos se iban al descanso sin encontrar el tanto, empezaron los minutos de la locura. Morgan Rogers inauguró el marcador en el 45' con una soberbia jugada individual desde el perfil izquierdo, que culminó con un derechazo imparable. Y, ya en el descuento, Matheus Cunha aprovechó un error en la salida de Matty Cash para empatar el encuentro con un disparo al segundo palo (1-1).

De regreso, Rúben Amorim se vio obligado a sustituir a Bruno Fernandes por lesión, dando entrada a Lisandro Martínez para reforzar la defensa. Pero esta decisión apenas le funcionó. Al cuarto de hora de la segunda mitad, Morgan Rogers se sacó de la manga otro disparo totalmente imparable para Lammens, poniendo el 2-1 en el electrónico.

Este tanto obligó al Manchester United a dar un paso adelante, mientras los ‘villanos’ se replegaban para defender la mínima ventaja. El equipo ‘red devil’ llegaba con cierta frecuencia hasta tres cuartos de campo, y Matheus Cunha perdonó el empate con un cabezazo a bocajarro que se marchó fuera. Ni se lo creían en el banquillo visitante.

El United lo probó de todas las maneras hasta el último partido, pero el Aston Villa tiró del manual de resistencia para aguantar el resultado. Con picardía y un brutal ejercicio defensivo, los de Unai Emery cerraron su portería y sumaron una nueva victoria para continuar en la carrera por el título de la Premier League. Los villanos son terceros con 36 puntos, a tres del Arsenal que lidera la clasificación.