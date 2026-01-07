El Aston Villa sigue sin creérselo y vuelve a pinchar ante el Palace

El Aston Villa no pasó este miércoles del empate en su visita al Selhurst Park del Crystal Palace y pierde fuelle en la lucha por la cabeza de la tabla de la Premier League inglesa, en la que el Arsenal puede marcharse a ocho puntos de distancia si vence este jueves al Liverpool.

Los de Unai Emery, en un no demasiado emocionante encuentro en el sur de Londres, se valieron de la falta de puntería de Brennan Johnson, recién llegado del Tottenham Hotspur, para llegar con opciones a la recta final de partido y estar muy cerca de llevarse la victoria.

Johnson, por el que el Palace ha pagado 40 millones de euros, tuvo la mejor para los de Oliver Glasner en la primera parte, cuando, tras un pase sensacional de Adam Wharton, se plantó delante de Emiliano Martínez y el argentino sacó una gran mano arriba para evitar el gol.

El 'Dibu', sin embargo, se tuvo que marchar lesionado al descanso con un problema en el gemelo izquierdo. Tras ser sustituido por Marco Bizot, el argentino volvió al banquillo con un aparatoso vendaje con hielo en esa zona.

Las hostilidades entre ambos equipos se frenaron durante muchos minutos hasta que en los últimos diez minutos el Villa mereció la victoria y la rozó con dos ocasiones clarísimas. La primera, un cabezazo de Victor Lindelöf al palo, y la segunda, un remate a la media vuelta de Morgan Rogers que sacó un defensa del Palace y que el árbitro, equivocándose, no concedió como córner.

Con el empate, el Aston Villa sigue tercero, con 43 puntos, los mismos que el Manchester City, que empató contra el Brighton & Hove Albion, y a cinco de distancia del Arsenal, que aún tiene que jugar. El Palace, por su parte, es decimocuarto, con 28 unidades, trece por encima del descenso.