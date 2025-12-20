PREMIER
Aston Villa - Manchester United: Horario y dónde ver el partido de Premier League
A qué hora y dónde ver el Aston Villa - Manchester United de Premier League
Aston Villa y Manchester United se enfrentan este domingo 21 de diciembre en el Villa Park en el partido de la Jornada 17 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Aston Villa - Manchester United y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Unai Emery llegará a la disputa luego de haber derrotado al West Ham (3-2), derrotado al Arsenal (2-1), derrotado al Brighton (4-3) y derrotado al Wolves (1-0), de manera que se ubica en el tercer puesto de la tabla con 33 puntos y +8 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Rúben Amorim registraron un empate con el Bournemouth (4-4), una victoria contra el Wolves (4-1), un empate con el West Ham (1-1) y una victoria contra el Crystal Palace (2-1), por lo que se ubican en el lugar número 6 de la clasificación con 26 puntos y +4 en el diferencial de goles.
HORARIO DEL ASTON VILLA - MANCHESTER UNITED DE LA PREMIER LEAGUE
El partido entre Aston Villa y Manchester United, correspondiente a la Jornada 17 de la Premier League, se disputa este domingo 21 de diciembre a las 21:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL ASTON VILLA - MANCHESTER UNITED DE LA PREMIER LEAGUE
En España, el partido de Premier League entre Aston Villa y Manchester United se podrá ver en directo y online a través de DAZN.
También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
- Barça - Baskonia en directo: última hora y resultado de la Euroliga en vivo hoy
- Ramos Mingo, de descarte a oportunidad: el central zurdo que mueve a media Europa
- Precaución total con Pedri para Villarreal
- Feliciano López, extenista: "No sé si Alcaraz va a estar mentalmente preparado para afrontar lo que le queda de carrera sin la figura de Ferrero"
- Flick cambia los planes para Villarreal
- Preocupación con Joan Garcia: 'Quieren evitar situaciones desagradables
- El planteamiento de Christensen al Barça sobre su futuro
- Alexis Sánchez: 'Messi y Neymar no me creían