Aston Villa - Manchester United: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Aston Villa y Manchester United se enfrentan este domingo 21 de diciembre en el Villa Park en el partido de la Jornada 17 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Aston Villa - Manchester United y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Unai Emery llegará a la disputa luego de haber derrotado al West Ham (3-2), derrotado al Arsenal (2-1), derrotado al Brighton (4-3) y derrotado al Wolves (1-0), de manera que se ubica en el tercer puesto de la tabla con 33 puntos y +8 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Rúben Amorim registraron un empate con el Bournemouth (4-4), una victoria contra el Wolves (4-1), un empate con el West Ham (1-1) y una victoria contra el Crystal Palace (2-1), por lo que se ubican en el lugar número 6 de la clasificación con 26 puntos y +4 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL ASTON VILLA - MANCHESTER UNITED DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Aston Villa y Manchester United, correspondiente a la Jornada 17 de la Premier League, se disputa este domingo 21 de diciembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ASTON VILLA - MANCHESTER UNITED DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Aston Villa y Manchester United se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.