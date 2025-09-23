El Aston Villa ata al sustituto de Monchi

Después de un horrible arranque de temporada en la Premier League, con tres empates y dos derrotas, si viven tiempos de cambio en el Aston Villa. Este martes 'The Athletic' adelantó que Monchi abandonará su cargo de director de fútbol del club inglés, un cargo que asumió hace dos años y desde el que había dirigido la parcela deportiva de los 'villanos'.

Monchi aterrizó en el Aston Villa en 2023 procedente del Sevilla, donde ya había trabajado con Unai Emery, y ha llevado a los 'villanos' a clasificarse a Europa dos temporadas consecutivas, meterse en semifinales de la Conference League y llegar a los cuartos de final de la Champions League cuarenta años después. Pero ahora dice adiós.

Monchi, director deportivo del Aston Villa / EFE

Su labor en el mercado de fichajes estival ya había generado dudas. Debido a las restricciones financieras de la Premier League y de la UEFA, Monchi no pudo acometer todas las operaciones necesarias para seguir manteniendo el nivel en la plantilla. De hecho, solo han podido fichar a Evan Guessand, por 30 millones, y a Marco Bizot, por medio millón, además de las cesiones de Jadon Sancho y Harvey Elliott.

Y este inicio de curso ha confirmado que los refuerzos de verano fueron insuficientes. Los 'villanos' no han sido capaces de ganar ninguno de los cinco partidos de Premier League y han sido eliminados de la Copa de la Liga. Sin ir más lejos, este pasado domingo empataron contra el Sunderland, recién ascendido, a pesar de jugar con superioridad numérica cerca de setenta minutos.

Emery, junto a Monchi celebrando la clasificación / @AVFCOFFICIAL

Con la inminente salida de Monchi, el Aston Villa ya ha cerrado a su reemplazo. 'The Athletic' también informó que Roberto Olabe, que ya estaba en el radar desde hace tiempo, llegará a los 'villanos' al frente de la dirección deportiva del club inglés. El español dejó la Real Sociedad el verano pasado y se le relacionó con el Arsenal entre la marcha de Edu y la contratación de Andrea Berta como director deportivo de los 'gunners'.

Durante su carrera, Olabe ha participado en el desarrollo de futbolistas como Moisés Caicedo y Piero Hincapié, cuando trabajaba en Independiente del Valle, y en los de Alexander Isak, Martin Odegaard, Martín Zubimendi y Mikel Merino, cuando estaba en la Real Sociedad.