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Aston Villa - Arsenal, en directo: sigue el partido de la Premier League, en vivo hoy

Sigue en directo el partido de la jornada 2 de la Premier entre Aston Villa y Arsenal en Villa Park

Unai Emery y Mikel Arteta, en un partido de la Premier League

Unai Emery y Mikel Arteta, en un partido de la Premier League / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

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Albert Miranda

El Aston Villa de Unai Emery recibe al Arsenal de Mikel Arteta en Villa Park en la jornada 2 de la Premier League 2026/27. Sigue el partido en directo en SPORT.

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