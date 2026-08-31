Aston Villa - Arsenal, en directo: sigue el partido de la Premier League, en vivo hoy

Aston Villa - Arsenal | 0-0 DESCANSO

Primera parte sin goles en el Villa Park, pero muy entretenida. Ambos equipos con diferentes alternativas y buscando dañar al rival. La más clara la tuvo el Villa con un disparo de Buendía al larguero. Después, Rice cabezeó, tras la salida de un córner, pero Suzuki palmeó a córner. Veremos si en la seguna parte hay goles.