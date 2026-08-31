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PREMIER LEAGUE
Aston Villa - Arsenal, en directo: sigue el partido de la Premier League, en vivo hoy
Sigue en directo el partido de la jornada 2 de la Premier entre Aston Villa y Arsenal en Villa Park
Albert Miranda
El Aston Villa de Unai Emery recibe al Arsenal de Mikel Arteta en Villa Park en la jornada 2 de la Premier League 2026/27. Sigue el partido en directo en SPORT.
Aston Villa - Arsenal | 0-0 50'
Parece que el Arsenal ha salido más enchufado en estos primeros minutos de la segunda parte. Le está costando salir al Aston Villa.
Aston Villa - Arsenal | 0-0 48'
En el descanso ha habido un cambio: se ha retirado Tzolis con amarilla y ha entrado Eze.
Aston Villa - Arsenal | 0-0 46'
¡Arranca la segunda parte en el Villa Park!
Aston Villa - Arsenal | 0-0 DESCANSO
Primera parte sin goles en el Villa Park, pero muy entretenida. Ambos equipos con diferentes alternativas y buscando dañar al rival. La más clara la tuvo el Villa con un disparo de Buendía al larguero. Después, Rice cabezeó, tras la salida de un córner, pero Suzuki palmeó a córner. Veremos si en la seguna parte hay goles.
Aston Villa - Arsenal | 0-0 46'
¡Descansooo en Villa Paaark!
Aston Villa - Arsenal | 0-0 45'
¡1 minuto de añadido en el Villa Park!
Aston Villa - Arsenal | 0-0 44'
Parece que el Aston Vila está cómodo en el encuentro. El Arsenal no encuentra el camino y el Aston Villa está manteniendo la posesión con mucho sentido. Buscando el espacio libre.
Aston Villa - Arsenal | 0-0 42'
Buen contraataque del Aston Villa, pero que no acabó jugada. Jackson robó el balón a Gabriel, pero estaba muy solo arriba y era una aventura en solitario.
Aston Villa - Arsenal | 0-0 40'
En estos últimos minutos, el Arsenal se está aproximando más a área rival, pero no consigue trenzar jugadas de peligro. En cambio, el Aston Villa ha dado un paso atrás y está defendiendo en un bloque medio.
Aston Villa - Arsenal | 0-0 36'
Momentos de parón en el partido. Ahora ningún equipo se está haciendo con el dominio del partido. Ambos conjuntos están cayendo en la precipitación y no están teniendo una gran precisión.
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