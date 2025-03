Asensio pone en un compromiso a Emery: "Es un puto mago y no lo sabías"

Marco Asensio va dando pasos de gigante hacia una versión suya que empezaba a ser considerada como 'extinta'. El balear, sin importancia en un Paris Saint-Germain que no le podía garantizar sumar minutos semana tras semana (estuvo lejos de hacerlo en sus últimos meses en el Parque de los Príncipes), tomó la decisión en enero de poner rumbo a una exigente liga como la Premier League. A sus 29 años y metido de lleno en un mar de dudas, las está secando a base de maravillas con su prodigiosa zurda.

Luis Enrique, quien siempre había mostrado una confianza plena en el ex del Real Madrid, tanto en la Selección como en el PSG, estaba optando por otras opciones en su ataque. Asensio no tenía muchas posibilidades, ni de extremo -en banda derecha- ni de falso '9'. Su objetivo no era otro que jugar regularmente, por lo que tocaba dar un 'volantazo' a su carrera.

Llegó la oferta del equipo de Birmingham en los últimos días de mercado invernal para salir cedido. Era atractivo tratar de recuperar su mejor versión con Unai Emery. Y vaya si lo está consiguiendo. Si Antony está maravillando a España con su impresionante adaptación al Real Betis tras una mala etapa en Old Trafford, Asensio está haciendo lo mismo en Inglaterra.

El cántico de la afición del Villa

Prueba de ello es el ingenioso cántico que ya le dedican los villanos. "He went to Madrid, he won the league in Spain... He went to Paris, he did the same again... He's f*ucking magic, don't you f*ucking know... His name is Marco, Marco Asensio...". ("Se fue a Madrid y ganó la liga en España... Fue a París y lo volvió a hacer... Es un p*uto mago y no lo sabías. Su nombre es Marco, Marco Asensio..."), corean los hinchas del Villa desde su primer gran partido, contra el Chelsea, en el que marcó dos goles.

Marco Asensio celebra uno de sus goles con el Villa / X

En solo seis partidos (cuatro de liga), el extremo español se ha ganado a la afición del Villa a base de goles (5) y detalles de calidad constantes con una zurda muy vistosa, pero que ha estado limitada por distintas razones a lo largo de su carrera. Desde lesiones a momentos en los que le tocó ser actor secundario. Pero eso ya ha quedado atrás.

Goleador también en la Champions

Aunque aún no es titular indiscutible para Emery (ha salido de inicio en tres duelos), parece que a este ritmo lo conseguirá más pronto que tarde. En su última 'prueba', en un escenario de lujo como la Champions, consiguió brillar partiendo desde el banquillo con el definitivo 3-1 de penalti ante el Brujas que deja la eliminatoria bastante encarrilada para viajar a Bélgica.

Marco Asensio en el partido ante el Brujas / @AVFCOfficial

Cedido hasta final de temporada con la intención de ayudar al Aston Villa, pero también de demostrar que está para el máximo nivel, Asensio, como su compañero Marcus Rashford, que también llegó en el mercado de invierno, necesitaba precisamente esto: confianza, minutos y regularidad. Bajo las órdenes de Unai Emery, parece que el balear está disfrutando del fútbol.