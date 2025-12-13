Arteta se salva de un bochorno mayúsculo

Fue un susto mayúsculo, pero para suerte del Arsenal se quedó solamente en eso. Los minutos corrían en el Emirates Stadium, la visita del colista de la Premier League -que solamente ha sumado dos puntos- se estaba atragantando... pero Mikel Arteta finalmente evitó el bochorno con dos goles en propia puerta que le sirven para sumar tres puntos vitales y seguir con su renta sobre el Manchester City.

No había aficionado este sábado en el Emirates Stadium que no se esperase ver a su equipo golear al Wolverhampton. No solamente por el nivel que viene mostrando el Arsenal estos últimos meses -no tanto estas semanas más recientes-, sino más bien por la poca entidad de su rival, colista con diferencia en el campeonato inglés. Tras caer contra el Aston Villa en su último partido liguero, tropezar no era una opción para Arteta, que tiene al City siguiéndole la pista y no puede permitirse fallar si quiere mantener la renta de tres puntos sobre el equipo de Guardiola.

Pero el partido se encalló y lo hizo gracias al buen hacer defensivo del Wolverhampton. Sin la inspiración arriba de otras ocasiones, los gunners sufrieron más de lo esperado para sacar adelante un partido que llegó a encender las alarmas en el norte de Londres. Y cuando más peligraba el encuentro, el balón parado volvió a sacar las castañas del fuego para el Arsenal; Saka botó un saque de esquina -precedido de una jugada que debería haber sido anulada por fuera de juego- y Johnstone, que se vio sorprendido por el rebote en el palo del balón, terminó introduciéndose el balón en su propia portería (1-0).

Arteta, con sus jugadores / Associated Press / LaPresse / LAP

Pero el susto no iba a terminar ahí para el Arsenal; unos minutos después, cerca del descuento, Matheus Mane encontró solo a Arokodare con un centro preciso y batió a David Raya para enmudecer el Emirates Stadium (1-1). La locura era total en el Wolverhampton, que solamente había empatado dos de los 15 partidos disputados y que se veía saliendo del campo gunner con un punto tan importante como moral para aspirar a una salvación milagrosa.

Y cuando todo parecía condenado para un bochorno fatal del Arsenal, un centro de Saka por banda derecha terminó encontrando nuevamente un jugador del Wolverhampton, esta vez Mosquera, que sumó el segundo tanto en propia de su equipo y, a la postre, el de la derrota en el Emirates (2-1). Victoria crucial para mantener la distancia con el City en un partido que pudo haberle costado muy caro al Arsenal de Arteta.