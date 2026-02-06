Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Premier League

Arteta se saca un as con su mejor fichaje de invierno

Tras recuperarse de la lesión, Kai Havertz se perfila como un jugador fundamental para la lucha por la Premier

Gyokeres y Havertz celebran un gol / ANDY RAIN / EFE

Roger Meya Pla-Giribert

Roger Meya Pla-Giribert

El Arsenal quiere sacudirse de encima los recientes tropiezos en la Premier y volver a sumar de tres en tres de nuevo. Y es que, aunque el City no parezca muy empeñado en recortar distancias, los 'gunners' necesitan volver a autoconvencerse de que este es su año.

Para el asalto final, Arteta ha recuperado a uno de los grandes olvidados de esta plantilla de estrellas; un jugador que, en apenas tres partidos, ha dejado claro que más nos vale no perderle la pista. Desde su lesión de rodilla en agosto, Kai Havertz se había perdido todo el primer tramo de una temporada ilusionante que promete ser histórica en el Emirates.

Regresó a principios de año ante el Portsmouth en la FA Cup, pero un pequeño contratiempo físico retrasó su vuelta definitiva. Esta llegó, por fin, el 28 de enero ante el Kairat Almaty, y de qué manera: gol y asistencia para certificar el liderato en la Champions y cerrar una fase de liga impecable. Fue titular en la goleada ante el Leeds (0-4) y este martes, quién si no, marcó el gol de la tranquilidad en el último suspiro ante su exequipo, el Chelsea, para sellar el billete a la final de la Carabao.

Havertz celebra su gol ante el Chelsea en la EFL Cup / TOLGA AKMEN / EFE

La presencia del alemán en estos últimos encuentros ha sido indiscutible. Actuando como segunda punta, Havertz es pura intensidad: organiza, presiona de forma agresiva y es un gran aliado de Gyökeres, quien puede moverse con mayor libertad y eficacia. Con él, el Arsenal vuelve a dominar el apartado físico, siendo el coordinador perfecto para aprovechar ventajas en partidos donde el control y la intensidad son la clave.

Sumando galones para ser titular

En este sentido, el ex del Chelsea se postula como el gran candidato para ocupar el tercer puesto en el centro del campo. Una zona donde la competencia es feroz, con Ødegaard, Eze o el ahora lesionado Mikel Merino peleando por el mismo sitio.

El de Aquisgrán ha vuelto al Emirates con un silencio ruidoso, demostrando que es uno de los grandes diferenciales de Arteta en el último tercio del campo. Tiene unas condiciones especiales y un talento al alcance de muy pocos; y si las lesiones le respetan, está llamado a consolidarse como uno de los héroes de este Arsenal generacional. Kai Havertz es una realidad, y está dispuesto a demostrarlo.

