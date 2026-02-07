Arteta sabía cosas: Zubimendi, el todocampista que el Madrid no quiso fichar y tuvo un bonito gesto con Merino

Martín Zubimendi (1999, San Sebastián) era el perfil de futbolista que necesitaba el Real Madrid. Petición expresa de un Xabi Alonso que sabía de las carencias que sufría el equipo en la construcción tras las salidas, en primer lugar de Toni Kroos, y un año después de Luka Modric, finalmente puso rumbo al Arsenal ante la negativa del club blanco.

Seguramente, los 70 millones mejor invertidos en el norte de Londres en los últimos tiempos. Zubimendi es de esos futbolistas capaz de dar sentido al juego del equipo. Es el metrónomo de un Arsenal al que le tocó la lotería: preciso y fino con balón, excelente posicionamiento con y sin él, gran anticipación al rival y llegada. Una llegada de la cual hizo gala este sábado para adelantar a los 'Gunners' en el Emirates Stadium ante el Sunderland.

Bonito gesto con Merino

Un derechazo suyo a la base del poste abrió el camino del Arsenal en el triunfo ante los 'Black Cats', pero lo que más llegó al aficionado 'Gunner' fue su posterior celebración. Se dirigió al córner e hizo la mítica vuelta al banderín de Mikel Merino. Señaló a su asiento y se lo dedicó: "Nos duele mucho su baja", lamentó hace escasos días. El internacional español estará cuatro meses de baja y su presencia en el Mundial está en duda.

El tanto de Zubimendi, que vive su temporada más prolífica como goleador tras anotar su quinta diana en esta Premier, sirvió para que el líder mantuviese su dominio en la Premier League y añadiese un grado de presión extra a un Manchester City que visita Anfield este domingo. Si los 'skyblue' pierden, el Arsenal afrontará las últimas trece jornadas con una renta de nueve puntos.

Gyökeres, 'on fire'

El sueco está con la fecha para arriba. Seis minutos después de saltar al terreno de juego en sustitución de Gabriel Jesus, amplió la ventaja local y volvió a ponerse la máscara de Bane.

Viktor Gyokeres anotó un doblete ante el Sunderland / ANDY RAIN / EFE

El 3-0 fue un regalo de Gabriel Martinelli, pero lo cierto es que Gyökeres está cada vez más enchufado de cara a puerta: seis goles y dos asistencias en los últimos ocho encuentros... y eso que solo ha sido titular en cinco de ellos.