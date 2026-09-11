PREMIER LEAGUE
Arteta responde a las críticas de Gabriel Jesus: "Estoy muy sorprendido, la verdad"
El entrenador del Arsenal, habló sobre las palabras del actual delantero del Barça, que afirmó sentirse apartado del grupo de los 'gunners' este verano
El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, trató en su conferencia de prensa esta semana las palabras de Gabriel Jesus, nuevo fichaje del FC Barcelona este verano, en las que criticaba el trato recibido antes de abandonar el Arsenal hacia la Ciutat Comdal.
Jesus, en unas declaraciones recientes, aseguró que "nadie le dijo nada" y lamentó haber sido apartado de los entrenamientos del primer equipo antes de cerrar su salida.
“Hice toda la pretemporada con el Arsenal (con normalidad)”, dijo Jesus. “Obviamente ya sabía que probablemente no iba a jugar allí ni a tener alguna oportunidad, pero nadie me dijo nada. Estaba entrenando con el grupo y luego, de la nada, me pusieron a entrenar aparte del grupo".
“Después, obviamente, en la última semana, todo fue muy rápido. El trabajo de Deco con el presidente y el club, y mi agente, fue increíble. Tuve la oportunidad de venir al Barça y, obviamente, ¡dije que sí!”, agregó el brasileño.
Sobre ello, Arteta se mostró "muy sorprendido" y aseguró que habló personalmente con el delantero en el vestuario y defendió que la despedida entre ambos estuvo marcada por el agradecimiento.
"Las palabras que utilizamos entre nosotros fueron de gratitud. Así que no sé, está bien. A veces entiendo que cuando tienes que dar malas noticias o noticias que la gente no espera, esas cosas provocan reacciones", afirmó. "Alguien tiene que ser el poli malo. Si tengo que ser yo y me toca, lo seré. Y lo entiendo".
El técnico puso como ejemplo a Leandro Trossard, que salió rumbo al Besiktas pero regresó posteriormente para visitar al equipo y mantener el contacto con sus antiguos compañeros.
"Lo importante normalmente es lo que pasa tres meses después, seis meses después, cuando Trossard entra, está en el vestuario con todos nosotros, el ambiente y la relación que tienes y, gracias a Dios, hasta ahora, con todos los jugadores que se han ido, en algún momento la relación ha sido realmente buena", finalizó.
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