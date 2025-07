Arteta se pone firme con Gyökeres: el Arsenal, cerca de firmar a un delantero

Si de algo ha adolecido el Arsenal esta temporada es de falta de mordiente. Las lesiones de Gabriel Jesus y Kai Havertz supusieron un mazazo para los 'gunners' que arrastraron durante todo el curso. Mikel Arteta tiró de imaginación para inventarse a un delantero en la figura de Mikel Merino, pero la magnífica aportación del navarro no fue suficiente cuando los partidos agarraron temperatura. Aun así, semifinalistas de Champions y subcampeones de la Premier.

Arteta se pone firme

Mikel Arteta ha puesto una exigencia para este mercado: contratar un 'killer'. Y Andrea Berta, director deportivo de los londinenses, corresponderá su petición. El que fuera encargado de fichajes del Atlético de Madrid está trabajando a destajo para firmar a un delantero centro, un futbolista que viva por y para el gol, un ratón de área, perfil que ahora mismo no luce en el vestuario del Emirates Stadium. Ni Gabriel ni Havertz ni Trossard, teórico suplente, son atacantes de largas rachas.

Gyökeres, molesto con el Sporting / X

Viktor Gyökeres aparecía como primera opción para reforzar la vanguardia 'gunner'. Las negociaciones entre el futbolista y el club inglés estaban encauzadas, con un acuerdo verbal de por medio. Sin embargo, la intrensigencia de Frederico Varandas, presidente del Sporting CP, en traspasar a su estrella truncó la operación. El sueco tiene un pacto con la entidad lisboeta para salir por 60 millones de euros, pero quizás sea demasiado tarde. La puerta del Arsenal parece cerrada.

Y es que según avanza el portal 'caughtoffside', Andrea Berta está a punto de cerrar la llegada de Benjamin Sesko. El Leipzig reclamaba 80 millones de euros por el referencia esloveno, pero finalmente parece que el negocio se cerrará en 75 'kilos' más bonus por rendimiento deportivo.

Pugna por Ekitiké y Eze

El Arsenal también está en la pelea por el francés Hugo Ekitiké, futbolista del Eintracht. El club alemán ha tasado a su perla en 100 millones de euros, un jugador que ha anotado 22 goles esta temporada y que ha despertado pasiones en la Premier League. Los 'gunners' no son los únicos interesados, United, City y Liverpool también han preguntado. El precio, sin embargo, echa para atrás.

No será la única posición que refuercen los del norte de Londres. La baja de Thomas Partey obliga a buscar un recambio al ghanés, que cumplió contrato y no renovó. Informa 'The Guardian' que dirigientes del Arsenal se han reunido ya con los agentes de Eberechi Eze para tantear su fichaje. El mediocentro del Crystal Palace, que pasó por las categoría inferiores 'gunners', cumple contrato en 2027 y tiene una cláusula de 78 millones.