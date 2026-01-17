Sólo Arteta puede perder una Premier que se resiste desde hace dos décadas

Siete puntos de ventaja respecto al Manchester City. Catorce, con el Liverpool. Dieciséis de renta con el Chelsea. Sólo el Aston Villa, que recibe este domingo al Everton (17.30 horas) puede hacer sombra a un Arsenal lanzado a por la Premier League. Mikel Arteta y sus jugadores tienen en la palma de la mano cerrar un trofeo que parece más al alcance que nunca, por méritos y deméritos de los rivales. El Arsenal, sólo el Arsenal, puede perder este campeonato, aunque frente al Nottingham Forest desaprovecharon una ocasión de oro para encarrirarlo.

La tarde pintaba decisiva. La derrota del Manchester City allanaba a los capitalinos su camino hacia una Premier League que se resiste en el norte de Londres desde hace más de dos décadas. El último trofeo de campeón nacional se alzó en la temporada 2003-2004, con Arsène Wenger a la cabeza, y aquel Arsenal de los 'Invencibles' liderado por un tal Thierry Henry.

Declan Rice, futbolista del Arsenal / EFE

Poco que rascar

En la tierra de Robin Hood, donde los bosques de abedules son una bendición divina, la lluvia y la nieblina recibió a los londinenses. También Sean Dyche, el entrenador británico por excelencia. En chándal y con su característico libreto de fútbol de área a área, el Nottingham Forest planteó un partido muy perro a Arteta.

Martinelli remata de cabeza ante la oposición de Aina, central del Forest / EFE

Los 'gunners' llevaron el peso del juego, como cabía esperar, pero ni rastro de las ocasiones ante la pertrechada retaguardia local. Apenas un centro de Ben White que ni Gyökeres ni Declan Rice lograron conectar cuando olfateaban el 0-1.

Sean Dyche pone en marcha su cronómetro antes del Forest-Arsenal / EFE

Achucha el Arsenal

No le gustó un pelo la primera mitad a Mikel Arteta que, antes de la hora de juego, introdujo cuatro cambios de corte ofensivo: Trossard, Gabriel Jesus, Saka y Merino, a escena. El Arsenal reaccionó y acarició el gol en un cabezazo de Saka que despejó el belga Matz Sels con la punta de su guante.

Se agotaba el tiempo, un cuarto de hora para la conclusión y los 'gunners' no encontraban el gatillo. El resultado dio alas al Nottingham, que salía descarado ante un Arsenal cada vez más volcado. El City Ground y los 30.729 espectadores contuvieron la respiración en un chequeo del VAR. Aina tocó claramente el balón con la mano, en LaLiga era penalti claro, pero Michael Oliver y sus asistentes no consideraron la acción punible. 'This is England'.

A Arteta se le llevaban los demonios, reclamando con vehemencia la pena máxima desde el banquillo, pero sus quejas se perdieron como lágrimas en la lluvia. El duelo acabó con los diez futbolista del Forest defendiendo en su área y un Arsenal que no encontró espacios y dejó escapar una buena oportunidad de prácticamente sentenciar el título.